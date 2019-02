Stagione finita per Vrsaljko | rientro lontano e addio all' Inter

Napoli - infortunio Albiol è stato operato : Stagione finita per lo spagnolo : Napoli infortunio Albiol – Brutta tegola per Carlo Ancelotti, Raul Albiol è stato sottoposto ad un intervenuto chirurgico al ginocchio e sarà indisponibile fino al termine della stagione. Lo spagnolo, perno fondamentale della difesa al fianco di Koulibaly, aveva già lanciato qualche campanello d’allarme ad inizio stagione ma tutto sembrava stesse procedendo per il meglio. […] L'articolo Napoli, infortunio Albiol è stato ...

Olimpia - rottura del crociato per Gudaitis : Stagione finita : stagione finita per Arturas Gudaitis . Come si temeva, gli esami effettuati dopo l'infortunio riportato nella gara di Gran Canaria hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore della ...

Inter - Vrsaljko fuori dalla lista per la Serie A : Stagione finita? : I continui guai fisici che stanno tormentando la stagione di Vrsaljko hanno obbligato l'Inter a tornare sul mercato, dove è stato preso Cedric Soares dal Southampton con la formula del prestito con ...

Flop Napoli - la Stagione è già finita : il Mattino dei Tifosi arriva a Soccavo : Dopo la Champions, il Napoli di Carlo Ancelotti è fuori anche dalla Coppa Italia. Fallimento o no? Anna Trieste fa tappa a Soccavo con il Mattino dei Tifosi.

Nel Napoli non tutti hanno capito che la Stagione del compitino è finita : Non li aveva mai schierati insieme dall’inizio Al coraggio di Ancelotti non è seguito quello dei suoi calciatori. Lo abbiamo scritto chiaramente ieri sera. Ancelotti sta cercando, possibilmente senza strappi, di allargare i confini del Napoli. Una squadra che è stata abituata a giocare allo stesso modo e i cui interpreti incontrano troppe difficoltà quando si allontanano dal loro fazzoletto di terra. Ieri sera, Ancelotti ha per la prima ...

NBA - grave infortunio per Victor Oladipo : Stagione finita : Gli equilibri della Eastern Conference in ottica playoff potrebbero essere cambiati con un singolo infortunio. La stella degli Indiana Pacers Victor Oladipo si è infortunata gravemente al ginocchio ...

Sci alpino - Emanuele Buzzi verrà operato mercoledì 23 gennaio. Stagione finita per l’azzurro : La vita a volte sa essere spietata e crudele. Emanuele Buzzi aveva appena disputato la miglior gara della carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: un sesto posto nella mitica discesa di Wengen che sembrava presagire ad un decollo definitivo tra i grandi della specialità. Neanche il tempo di assaporare la gioia del momento ed ecco il patatrac: il sappadino è scivolato e, nell’impatto contro le protezioni all’arrivo, si è ...

Sci alpino - discesa Wengen 2019 : vince l'austriaco Kriechmayr. 6° Buzzi che poi si infortuna : Stagione finita : E' l'austriaco vincent Kriechmayr ad aggiudicarsi la discesa del Lauberhorn, la più lunga del circuito di Coppa del Mondo con i suoi quasi 4.5 km. Per lo sciatore austriaco è la quarta vittoria in carriera, la seconda in una discesa. Kriechmayr ha avuto la meglio sul grande favorito di giornata, Beat Feuz , già ...

Wengen - frattura al piatto tibiale per Buzzi : Stagione finita : Emanuele Buzzi, nella caduta al traguardo della Lauberhorn, ha riportato la frattura del piatto tibiale della gamba destra, la stessa che si infortunò nelle finali ad Are lo scorso anno, anche se in ...