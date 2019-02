Ragazzo si finge fan di Salvini | poi si fa beffa di lui | ' Più accoglienza più 49 milioni'

Blastingnews

: Si finge fan di Salvini per chiedergli un selfie, ma poi lo sfotte: “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazz… - fattoquotidiano : Si finge fan di Salvini per chiedergli un selfie, ma poi lo sfotte: “Più accoglienza e più…”. E il video del ragazz… - GPiziarte : RT @artejan: Ragazzo si finge fan di Salvini e il videoselfie diventa virale: ''Più accoglienza, più 49 milioni'' - gsamue : Ragazzo si finge fan di Salvini e il videoselfie diventa virale: ‘’Più accoglienza, più 49 milioni’’ (Inviato dall‘… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Matteoè un politico indubbiamente molto seguito dai suoi elettori. A dimostrarlo, infatti, non ci sono solo i numeri dei suoi followers Facebook e Instagram, che lo hanno incoronato politico più seguito sui social d' Europa, ma anche le folle di fan che si radunano ad ogni suo evento elettorale. In questi eventi, che il vicepremier solitamente registra live utilizzando le dirette Facebook, sono tantissimi i suoi sostenitori che lo fermano per scambiarci due parole, per stringergli la mano, ma soprattutto per scattarsi un selfie insieme a lui. Proprio in una circostanza simile, però, è successo qualcosa di sorprendente....