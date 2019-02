L' Europa | forse | non esiste

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : il Setterosa raggiunge le semifinali di Torino e… forse qualcosa in più : Il succo del discorso non sarebbe cambiato neanche se ieri l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso in Francia: l’Olanda aveva vinto in Ungheria nei tempi regolamentari consegnando il primato nel raggruppamento alle azzurre e sospingendo così il Setterosa nelle semifinali dell’Europa Cup. La Final Six che si disputerà a fine marzo a Torino schiuderà a tre formazioni la strada verso la Super Final di World League di ...