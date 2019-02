Inter-Icardi | Wanda in lacrime | ' Ho chiesto aiuto a Moratti | lui vuole restare'

Juventus - Paratici : 'Dybala diventerà una bandiera - Allegri resta - Icardi è dell'Inter' : La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1. Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in ...

L’Inter senza Icardi vola : 5 vittorie su 5 ed un attacco da urlo : L’Inter di Spalletti non rimpiange Mauro Icardi, senza il centravanti argentino il bottino nerazzurro è davvero da favola Come farà l’Inter senza il suo (ex) capitano e bomber? Ci si domandava alla vigilia della gara contro la Sampdoria. La realtà però è che senza l’argentino i nerazzurri senza Icardi viaggiano con un bottino da record: 5 vittorie su 5 partite giocate in assenza di Maurito, 6 su 6 se si volesse aggiungere ...

Wanda Nara - Icardi - Marotta e i nerazzurri : se l’Inter è diventata una telenovela argentina di bassa lega : Il capitano degradato, la moglie-agente-soubrette che spadroneggia sui social, il dirigente di ferro con la faccia del cattivo. Partite saltate, messaggi criptici sul web, infortuni misteriosi. Allenatore allo sbando, spogliatoio spaccato, faide fra clan di croati e senatori. Gossip spazzatura su presunti tradimenti fra compagni, l’assurda violenza di una sassata alla macchina con a bordo i bambini, il pentimento con lacrimuccia in diretta tv e ...

Wanda Nara piange a Tiki Taka : "Io e Icardi vogliamo restare all'Inter" : Rinnovo? Non ho mai chiesto nulla al club per Mauro, a volte vogliamo capire quello che ci fa comodo e il mondo dei procuratori per una donna è molto difficile". Non è, dunque, un problema di soldi: "...

L'Inter senza Icardi? Una macchina da gol e punti. E non solo da quest'anno... : Ci sono le sensazioni, quelle che ti portano a dire frettolosamente che un'Inter senza Mauro Icardi perde in pericolosità e senso del gol. Perché, insomma, 122 gol in nerazzurro non passano certo in ...

Wanda Nara in lacrime a Tiki taka : "L'Inter è la nostra famiglia - Mauro Icardi vuole restare" : "L'Inter è la nostra famiglia e non ce ne vogliamo andare, non vogliamo lasciare il club". Wanda Nara scoppia a piangere in diretta a Tiki taka: "Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Tutta la nostra famiglia è interista, Mauro Icardi è il primo a credere in questa squadra e vuole trascinarla.

Icardi e l'Inter : un avvincente e-feuilleton che racconta di vacanze esotiche - amori - sfregi e tradimenti : un avvincente e-feuilleton a puntate il social-intreccio tra l'Inter, Mauro Icardi e Wanda Nara . Dopo la noiosissima serie dei regali faraonici elargiti alla moglie-manager - vacanze esotiche ...

Caso Icardi - Wanda Nara avvia il disgelo 'L Inter è la nostra famiglia' : E adesso inizia l'operazione di recupero con l'ambiente: ' Si devono chiarire tante cose: Mauro ha il difetto di essere troppo sincero in un mondo dove c'è tanta ipocrisia. La nostra idea è quella di ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

Il giocatore Mauro Icardi contestato dagli ultrà della Curva Nord dell'Inter : Mauro Icardi sembra ormai aver perso la stima e l'appoggio non solo dell'Inter, ma anche dei suoi tifosi, che già durante la partita di Europa League contro il Rapid Vienna avevano cantato cori in favore di Handanovic, nuovo capitano dell'Inter. La situazione in casa neroazzurra inizia a farsi molto tesa per l'attaccante argentino Mauro Icardi, classe 1993, alla sua sesta annata con la squadra milanese. Dopo essere stato privato della fascia di ...

All'Inter vengono i 5 minuti. Senza Icardi è un'altra vittoria : Confermando una storica e insana vocazione, prima di intascare la fondamentale vittoria sulla Sampdoria, anche ieri l'Inter ha provato a farsi del male. Ha cominciato a inizio ripresa chi gestisce il ...

Inter-Icardi - Wanda parla a Tiki Taka : "Vogliamo restare - è la nostra famiglia" : I fischi? Si devono chiarire tante cose: Mauro ha il difetto di essere troppo sincero in un mondo dove c'è tanta ipocrisia. Io non ho mai chiesto un rinnovo, eppure ci chiamano mercenari. Ma noi ...

Wanda Nara : 'Icardi? L'Inter è la nostra famiglia'. Marotta : 'Ci vedremo presto' : Questo mondo con le donne a volte è un po' duro. Ci sono stati tanti momenti belli in questi anni. Quando hanno dato la fascia a Mauro è stato molto importante per lui. Non se lo aspettava, si è ...

L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 - Spalletti : mi sarebbe piaciuto avere Icardi nello spogliatoio : L'Inter vince contro la Sampdoria per 2-1 e resta salda al terzo posto. In gol D'Ambrosio per il momentaneo vantaggio interista al 28' della ripresa, due minuti dopo arriva il pari di Gabbiadini, i ...