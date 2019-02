Diciotti | voto M5S online | vince il ' no' al processo a Salvini Di Maio | ' Rousseau

Diciotti - voto online iscritti M5S : vince il "No" al processo a Salvini : ... in coerenza con le sue convinzioni garantiste: nella vicenda Diciotti il ministro Salvini ha agito per tutelare l'interesse dello Stato perché la gestione dei flussi migratori spetta alla politica e ...

I risultati del voto M5s di Rousseau su Matteo Salvini e il caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere

Caso Diciotti - risultati voto online : 22.09 Le votazioni sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30. La partecipazione è stata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. Ecco i risultati Per "Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato,quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere" hanno votato 30.948 (59,05%). Alla risposta:"No,non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato,quindi deve essere approvata ...

Diciotti - il voto degli iscritti M5s : vince il no al processo per Salvini con il 59 - 05% delle preferenze : Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno scelto il Sì, ovvero il no al processo per Matteo Salvini con 30.948 preferenze (59,05%). Il No si è fermato a 21.469 (40,95%) L'articolo Diciotti, il voto degli iscritti M5s: vince il no al processo per Salvini con il 59,05% delle preferenze proviene da Il Fatto Quotidiano.

