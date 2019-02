Cinque stelle ai minimi

Oroscopo del giorno 20 febbraio : Cinque stelle a Scorpione e Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro ...

Erika Stefani : "L'autonomia per le Regioni dopo le europee? Da parte dei Cinque stelle non sarebbe leale" : "Io penso che sia del tutto corretto che su un tema di questa portata ci sia un coinvolgimento del Parlamento. E sono assolutamente a disposizione perché questo coinvolgimento avvenga". Erika Stefani, in una intervista a Il Corriere della sera, afferma che non c'è alcuna battuta di arresto sull'aut

Tutti gli affondi di Berlusconi contro i Cinque Stelle : «Ma gli italiani sono impazziti? Solo 5-6 su 100 mi votano alle elezioni - ha confidato Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Canale 5 - una cosa fuori dal mondo», mentre - ha aggiunto il ...

Autonomia - perplessità dei Cinquestelle. Lega rassicura : “Saranno coinvolte anche le Camere” : Il Governo fa un altro passo in avanti per far decollare il regionalismo differenziato in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ma non è ancora quello decisivo. I testi delle tre intese per il rafforzamento dell'Autonomia (la Lombardia e il Veneto chiedono 23 competenze e l'Emilia Romagna 15) sono finiti sul tavolo del Consiglio dei ministri che ha deciso che il nodo "autonomie" sara' esaminato la prossima settimana, in un vertice politico tra ...

Così Salvini vince nei Cinque Stelle : Come superare la crisi? Puntando i piedi sul Tav e facendo decidere dalla piattaforma il processo per Matteo Salvini ma ben il 73% dei grillini condannano i leader alla responsabilità politica della ...

Se il Mezzogiorno molla i Cinque Stelle : Le recenti elezioni in Abruzzo hanno segnato un primo deciso arretramento del M5S nel Mezzogiorno, specie in considerazione del risultato ottenuto in occasione delle elezioni politiche del marzo 2018. Questo apre, di fatto, una breccia nel dispositivo di compatibilità tra le due componenti del governo gialloverde, in modo particolare per ciò che concerne la combinazione della rappresentanza di aree territoriali disomogenee: il Nord ...

Nuova organizzazione e apertura a civiche - il MoVimento Cinque stelle diventa partito : organizzazione a livello nazionale e locale, apertura alle imprese e alle categorie, rapporti con liste civiche radicate sul territorio. Luigi Di Maio rompe il silenzio seguito alla sconfitta in Abruzzo e propone per il M5s una radicale trasformazione rispetto al passato. Una riorganizzazione che sarà sottoposta nelle prossime settimane agli iscritti per un voto online. Nel mentre di queto processo, "dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di ...

Così l'analisi sulla Tav smentisce dieci anni di ecologismo a Cinque stelle : Roma. "E' paradossale, ma è proprio Così", conferma Francesco Ramella, uno dei cinque tecnici che hanno lavorato all'analisi costi-benefici voluta dal ministro Toninelli. E il paradosso sta qui: nel ...

Non è Salvini il colpevole ?della disfatta Cinque Stelle : Resa dei conti interna e stop a sconti al leader della Lega. Se la prima ipotesi potrebbe esser comprensibile, la seconda segnerebbe un ulteriore errore da parte dei grillini. Secondo un"analisi dei flussi elettorali da marzo a domenica, in Abruzzo, il responsabile della disfatta grillina non avrebbe il nome di Matteo. Tecnè, l"Istituo sondaggistico, ne è convinto. La Lega riesce a confermare l"80% del voto che a Marzo gli conferì il 14.1% ...

Primo test per il governo incorona la Lega - il MoVimento Cinque stelle dimezzato : "Una vittoria clamorosa ma non cambia nulla a livello di governo. Avanti con il lavoro. Abbiamo tanti impegni da mantenere". Arriva a notte fonda, in un messaggino inviato al direttore del TgLa7 Enrico Mentana e letto in diretta durante la sua maratona, il Primo atteso commento di Matteo Salvini ai risultati delle elezioni in Abruzzo che hanno incoronato il candidato del centrodestra unito, l'esponente di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, ...

Abruzzo - i Cinque stelle ne escono con le ossa rotte : A guadagnarci è l'altro alleato di governo, quella Lega di Salvini che continua a macinare consensi in virtù della sua politica sovranista e xenofoba e che va avanti a indebolire ideologicamente e ...

Regionali in Abruzzo : trionfa il centrodestra. La Lega primo partito - Cinque stelle terzi : La vittoria di Marco Marsilio alle elezioni Regionali abruzzesi rilancia la coalizione di centrodestra e segna un netto calo del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche di un anno fa. Il candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha ottenuto il 48% delle preferenze....