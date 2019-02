Aperta un' inchiesta sulla morte in carcere dell' omicida della moglie sordomuta

Abusi sessuali - Aperta inchiesta su nunzio a Parigi : Il nunzio apostolico in Francia, mons. Luigi Ventura, è oggetto di un'inchiesta per "aggressioni sessuali" da parte della procura di Parigi: è quanto scrive il quotidiano Le Monde, precisando che la ...

Napoli - 72enne muore dopo un'attesa di 6 ore in ospedale : Aperta un'inchiesta : Riflettori di nuovo accesi sulla sanità napoletana. Questa volta in primo piano è la vicenda di un 72enne, morto domenica nell'ospedale San Paolo: indagini sono state avviate dalla polizia per il ...

Ascoli Piceno - poliziotti in divisa firmano una petizione pro Salvini : Aperta inchiesta : poliziotti in divisa intenti a firmare la petizione pro Salvini in piazza Arringo, ad Ascoli Piceno. La scena è stata immortalata da una foto pubblicata su instagram, e ora è stata aperta un'inchiesta. I due uomini sono stati colti nell'azione di firmare una petizione in favore del ministro dell'interno, cosa vietata per i pubblici ufficiali in servizio, in quanto è severamente proibito esprimere la propria opinione politica in divisa. La ...

Canoista 17enne morto - Aperta inchiesta : ANSA, - BOLOGNA, 2 FEB - La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, contro ignoti, e ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte di Alessandro ...

Aperta un'inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti dalla Sea Watch : La Procura di Catania ha deciso di aprire un'inchiesta sullo sbarco dei 47 migranti della Sea Watch 3. Le indagini, a carico...

Naufragio 18 gennaio - Aperta l’inchiesta : “Omissione di atti d’ufficio” per la morte di 117 persone : L’ipotesi di reato è l’omissione di atti d’ufficio. I magistrati della Procura di Roma dovranno stabilire se il 18 gennaio si sono verificate omissioni e ritardi nei soccorsi nel Naufragio che costò la vita, secondo quanto raccontato dai superstiti, a 117 migranti. Il fascicolo, per ora a carico di ignoti, è stato aperto alla luce delle carte giunte per competenza dalla Procura di Agrigento. I magistrati siciliani tirano in ...

Donna muore all'ospedale Civico di Palermo - Aperta un'inchiesta : un'inchiesta è stata aperta sulla morte di una Donna di 56 anni, Rosaria Di Piazza, avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo tra venerdì e sabato scorsi. I figli della Donna ...

