Si uccide in cella Michele Spagnuolo | uccise la moglie con 41 coltellate

Russia : donna creduta morta si sveglia nella cella dell'obitorio - ma l'ipotermia la uccide : E' una vicenda davvero inconsueta quella che arriva dalla Russia, precisamente da Vasilyevka. Una donna di 62 anni infatti è stata creduta morta, anche aveva solo perso i sensi. La vittima si è sentita male durante una serata trascorsa in allegria, e in quel frangente, come informa la stampa locale, aveva smesso di respirare. Immediatamente i presenti hanno chiamato i soccorsi, che tempestivamente sono giunti sul luogo del fatto di cronaca. ...