Oro Hirscher nello speciale

Sci alpino - slalom maschile Mondiali 2019 : Marcel Hirscher demolisce gli avversari e ipoteca l’Oro. Azzurri lontani : Tutta l’Austria si è aggrappata al suo campione e Marcel Hirscher non sta deludendo il suo paese. Gli austriaci sono ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino ad Are ed ecco che Hirscher si mette al comando nettamente della prima manche dello slalom maschile. Una prestazione eccezionale quella del vincitore delle ultime sette Coppe del Mondo, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari. ...

Sci - gigante Aare : Kristoffersen - Oro da sogno davanti a Hirscher e Pinturault : Henrik Kristoffersen conquista la prima medaglia iridata in carriera ai Mondiali di Aare, in Svezia: è oro in gigante. Il norvegese è implacabile nella seconda manche, precedendo di 20 centesimi il ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault si gioca l’Oro con Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...