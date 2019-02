Milan | Salvini durissimo nei confronti di Higuain | il paragone con Piatek infiamma il

Milan regala la maglia di Piatek a Salvini - presentato il ‘Milan club Parlamento’ : “E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di tutti i partiti rappresentati alla Camera e al Senato. Siamo uniti dalla comune fede rossonera, qui non ci sono divisioni…”. Adriano Galliani presenta il ‘Milan club Parlamento’, a palazzo Valdina. ”Dico sempre che è cambiato poco nella mia vita, perchè primo ero ad del Milan e tifoso del Monza, ora sono amministratore delegato del Monza e tifoso ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Nasce il “Milan Club Parlamento” : maglia di Piatek in dono a Salvini : Salvini riceve in dono la maglia di Piatek come regalo per la nascita del “Milan Club Parlamento” La maglia del nuovo bomber rossonero, il polacco Piatek. Questo il ‘regalo’ che il nuovo ‘Milan Club Parlamento’ ha voluto fare oggi a Matteo Salvini, appassionato tifoso milanista. Per impegni di governo il leader della Lega oggi non ha potuto partecipare alla presentazione del circolo degli onorevoli ...

A Settimo Milanese il Comune patrocina la presentazione di un libro su un terrorista - Salvini : 'Una vergogna' : In quest'angolo di mondo, trasformato, in pochi anni, da fertile campagna ad inenarrabile concentrato di veleni, Walter ed i sui amici e compagni diventarono grandi nel tempo in cui il desiderio che ...

Roma-Milan 1-1 - Salvini ancora all’attacco : “Gattuso - perché Chalanoglu?” : ROMA MILAN 1-1, Salvini commenta amaro il pareggio – Che Salvini fosse un tifoso sfegatato del Milan già lo sapevamo da anni, ultimamente però il vice Premier ha iniziato a commentare con una certa regolarità le prestazioni in campionato della sua squadra del cuore. In principio furono i dubbi tattici in occasione di un Lazio […] L'articolo Roma-Milan 1-1, Salvini ancora all’attacco: “Gattuso, perché Chalanoglu?” proviene da Serie A News ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : "Due punti persi" - "No comment" : Continuano le frecciatine tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso. Dopo l’1 a 1 all’Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al quarto posto in classifica del Milan, il vicepremier ha guastato la festa all’allenatore dichiarando ai cr

Milan - Salvini : “due punti persi contro la Roma” : “Per me questi sono due punti persi, però quando giochiamo all’Olimpico poi Gattuso si offende quindi non dico niente”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita dallo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 tra Roma e Milan. Il vicepremier ha poi aggiunto: “Ma perché Calhanoglu deve giocare 90′ minuti? Me lo domando, però non fa niente, non fatemi commentare. ...

Milan - ancora scintille Gattuso-Salvini dopo il pari con la Roma : Il Milan conserva il quarto posto solitario in classifica e recupera un punto all'Inter, sconfitta in casa dal Bologna di Sinisa Mihajlovic , il distacco fra le due Milanesi si riduce a 4 punti, . Il ...

Salvini : «Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano» : «Non mi piacciono i mercenari» “Spero che Higuain non si faccia più vedere a Milano, si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari”. Parola di Matteo Salvini a Rtl. Una esternazione che accomuna un po’ Salvini ai tifosi del Napoli che così risposero al pipita che laciava Napoli per la Juventus. Un po’ meno quelli bianconeri perché il sostituto di Gonzalo fu Cristiano Ronaldo. Del Resto di atteggiamenti ...

Milan-Napoli - Salvini : “complimenti ai tifosi” : “Voglio fare i complimenti ai tifosi di Milan e Napoli, dopo aver deciso di far disputare la partita in serale. Conto sul buonsenso dei tifosi. Io sono contro i divieti e i blocchi”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato da RTL. Non sono mancati i momenti di tensione soprattutto alla vigilia per una partita a ‘rischio’ considerando gli episodi che si sono verificati ...

Salvini ribadisce : 'Higuain un mercenario - mai più a Milano!' : ROMA - ' Sono contento che Higuain se ne sia andato e spero che non si faccia più vedere a Milano perché si è comportato in maniera indegna. Non mi piacciono i mercenari '. Lo ha detto il vicepremier ...