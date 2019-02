Matteo Salvini | figli altezza e moglie | la carriera del politico

Matteo Salvini - così passerà all'incasso : manca solo il mese e il giorno delle elezioni anticipate : al Pd, che pur pare morto e sepolto sotto le sue vicende interno, privo di qualsiasi cosa: di un leader, di una linea politica, di una classe dirigente coesa. Eppure, ecco che una vecchia volpe della ...

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Diciotti - Manlio Di Stefano : "No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì..." : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti "l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada concessa perché parliamo dell'operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito

Silvio Berlusconi fregato da Matteo Salvini. Paolo Becchi - la soffiata : su Pasquale Pepe cade il centrodestra : Dopo le elezioni in Abruzzo tocca tra poco alla Sardegna. Due regioni molto importanti, nulla da dire, ma prima delle europee si vota anche in un' altra regione, la Basilicata. Nel profondo Sud. Tutti pensavano che i lucani sarebbero stati chiamati alle urne in contemporanea con le europee, ma il Ta

Diciotti - il sottosegretario Di Stefano (M5s) : “L’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini? Non va concessa” : Matteo Salvini non deve essere processato. È quello che pensa il sottosegretario grillino agli Esteri, Manlio Di Stefano, a poche ore dall’ufficializzazione del voto online tra gli iscritti del M5s. Il risultato della consultazione online tra gli iscritti orienterà la decisione dei sette senatori del M5s nella Giunta per le Elezioni del Senato che martedì dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di ...

Paolo Becchi - informazioni private sul futuro politico di Matteo Salvini : "Come finirà quel processo" : È ormai abbastanza chiaro che il Senato non darà l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. C' è solo qualche mal di pancia nel M5S perché «il sì è nel Dna del Movimento». Ma quale Movimento? Ormai il partito di Di Maio è un partito come gli altri e Grillo è talmente "elevato"

Lunedì 18 i grillini processeranno online Matteo Salvini : Sarà gogna online per Matteo Salvini. Luigi Di Maio fa il Ponzio Pilato e si lava le mani affidando ad

Diciotti - il M5s sceglie online se dare l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di non decidere, passando la palla agli iscritti del blog. Saranno loro quindi a dettare la linea su Matteo Salvini, per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Gli iscritti saranno interrogati lunedì 18 febbraio, a 24 ore dal voto in giunta pe

Vogliamo migliorare Europa - non uscirne - dice Matteo Salvini : "Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'Europa, Vogliamo cambiarla, migliorarla ma non abbandonarla". Cosi' Matteo Salvini dopo le parole del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, sulle possibilità di un'Italexit nel caso non si riesca a cambiare questa Ue da decenni "tossica" per l'Italia. Il voto europeo del 26 maggio rappresenta la "nostra ultima speranza per cambiare l'Unione europea: se ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - il retroscena : al Consiglio dei ministri non si incrociano nemmeno : Matteo Salvini e Giuseppe Conte, nel Consiglio dei ministri che doveva essere fondamentale, non si sono nemmeno incrociati. Il vicepremier leghista è arrivato con un'ora e mezzo di ritardo quando il presidente del Consiglio era già andato via da trenta minuti. Pare per impegni privati, dicono nello

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...