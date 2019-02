Diciotti | l’M5S al voto su Matteo Salvini

Diciotti - su Salvini deciderà Rousseau : l’M5S si rivolge alla Rete per scegliere cosa votare : A decidere su Salvini sarà la Rete. Come spesso accade sulle questioni spinose, il Movimento 5 Stelle ha deciso di rivolgersi ai suoi elettori per decidere come votare quando in giunta per le immunità arriverà il delicato caso del ministro dell’Intero e principale alleato della coalizione al governo: votare per l’autorizzazione a procedere, seguend...