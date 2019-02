Del Piero: «Nel Napoli vorrei vedere più calciatori giocare come Allan»

ilnapolista

: Yorke & Cole Inzaghi & Del Piero Rush & Dalglish Henry & Bergkamp Simpson & Bonne ?? #LOFC ?? - bet365 : Yorke & Cole Inzaghi & Del Piero Rush & Dalglish Henry & Bergkamp Simpson & Bonne ?? #LOFC ?? - TIM_music : Ci hanno già fatto emozionare sul palco dell'Ariston, a #Sanremo2019: ospiti del #TIMMUSICStudio, arrivano… - dydsix : RT @AntoniOrlando: @dydsix Differenza di pensiero abissale tra professionisti che hanno fatto la storia del calcio e un giornalista. Total… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Salotto Sky Costacurta: «Ilè in una terra di mezzo, lontana dalla Juve in fuga e che ha un bel vantaggio dal terzo. A me capitava che quando mettevo la maglia contava quella e la volontà».Del: «Non credo che si possa parlare di stimoli perché credo alla professionalità. Credo che ilstia passando un momento in cui inconsciamente puoi permetterti di andare in campo soft. Ilè bello e organizzato maun contropiede in più, quello che faloanche da altri giocatori. Poi oggi vive un momento particolare e stasera ha giocato con pochissimi, quindi non sta godendo di una situazione ottimale».L'articolo Del: «Nelpiù» ilsta.