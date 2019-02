Calcio : Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo : Il Modica Calcio rimonta due volte il New Pozzallo, al “Barone” il derby con vista sui play off finisce senza vincitori. Una partita combattuta

Il Modica Calcio batte il Floridia : Il Modica batte di misura un roccioso Floridia, il gol di Marco Adamo avvicina i “tigrotti” alla zona play off. Il Modica batte il Floridia al Barone.

Modica Calcio al Vincenzo Barone contro il Floridia : Il Modica Calcio torna in campo dopo il turno di sosta, i “tigrotti” al “Vincenzo Barone” chiedono strada al Floridia. Domenica pomeriggio.

Calcio - Il Modica ospita il Megara : Il Modica ospita domenica 20 gennaio al “Vincenzo Barone” il Megara, per i “tigrotti” serve un successo pieno per restare in scia alla zona play off

Modica Calcio e Sporting Eubea : finisce a reti bianche : Un Modica Calcio in “emergenza” pareggia sul campo dello Sporting Eubea, al “Franco Vassallo” finisce a reti bianche. Un risultato che serve poco.

Prima trasferta del 2019 per il Modica Calcio : Prima trasferta dell'anno 2019 per il Modica Calcio, domenica i “tigrotti” di scena al “Vassallo” di Licodia ospiti dello Sporting Eubea

Il Modica Calcio inizia bene il 2019 : batte lo Sporting Priolo : Il Modica Calcio inizia bene il 2019 al Vincenzo Barone, un gol del bomber Kebbeh basta per battere uno Sporting Sriolo mai domo

Calcio - oggi pomeriggio amichevole per il Modica : Sono iniziati gli allenamenti del Modica Calcio in vista della gara del 6 gennaio contro lo Sporting Priolo. oggi pomeriggio amichevole col Rosolini