Avanti Un’Altro: Protagoniste Arrestate!

(Di domenica 17 febbraio 2019) Guai in vista per duediUn’Altro. Scattate le manette, dopo la scoperta che non era la prima volta che infrangevano la legge…Siamo qui a parlarvi di duediun Altro, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis, in coppia con il suo compagno di sempre: Luca Laurenti. Loro sono Alessandra e Valentina Giudicessa. Meglio conosciute come Le Gemelle Soap Opera, presenza fissa nel salottino del programma. Le due sorelle sono finite nei guai, per la seconda volta.Pare infatti che lo scorso dicembre le due donne abbiano rubato in un negozio di abbigliamento, ben 18 abiti, per un valore di circa 5000 euro. Le gemelle hanno finto un malfunzionamento della carta di credito, così mentre una distraeva la commessa, l’altra nascondeva gli abiti sotto i suoi vestiti. Come spesso accade in questi casi le due sono state scoperte e subito ...