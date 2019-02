A Reggio Calabria nascono i G R E -Gruppi Ricerca Ecologica

Emma Marrone intima all’Essere Qui Tour a Reggio Calabria tra porti aperti - proposte di nozze e il ricordo di Sissy Trovato (Video) : Emma Marrone è tornata a Reggio Calabria e al Palacalafiore lasciando a casa fronzoli e diavoli e regalandosi al pubblico in maniera intima all'Essere Qui Tour. Nessun colpo di scena e niente escamotage per colpire i presenti al concerto di ieri sera, questa volta alla bella salentina bastano la sua voce straordinaria, la sua band e la chitarra che spesso imbraccia sedendo in mezzo al pubblico per una versione personale e intima delle sue ...

Giovani imprenditori Reggio Calabria : 'Il reddito di cittadinanza è solo una manovra elettorale - per ripartire serve sbloccare le grandi ... : ... 'No all'assistenzialismo, il Sud riparte con investimenti e infrastutture' Si è discusso delle politiche di sviluppo per il Paese e degli scenari legati all'economia e all'occupazione nel corso del ...

Reggio Calabria : a Cittanova la fiera del 'turismo scolastico in Aspromonte' : ... SBI, , dell'Organizzazione per lo studio della flora del Mediterraneo , OPTIMA, e della Società Italiana di Scienza della Vegetazione , SISV, . È stato coordinatore del "Gruppo di studio per la ...

Coldiretti : SOS pastori - domani a Reggio Calabria arriva il primo Pecorino Day : Per sostenere i pastori e il loro difficile e duro lavoro arriva domani domenica 17 febbraio il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati di Campagna Amica degli agricoltori e allevatori della Coldiretti, dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. Questo particolare evento, che si snoderà ...

Vescovo Reggio Calabria : "Basta morti" : Roma, 16 feb., AdnKronos, - di Elena Davolio"La notizia della morte di un giovane di 29 anni è davvero triste, la terza morte nella tendopoli di San Ferdinando nell'arco di un anno. Purtroppo stiamo ...

Reggio Calabria - incendio alla tendopoli di San Ferdinando. Fai Cisl : 'Basta ghetti - servono progetti di accoglienza' : Quello che serve per agire è una volontà politica condivisa a livello territoriale, regionale e nazionale, altrimenti continueremo soltanto a commemorare nuove vittime" . Valuta questo articolo Rate ...

Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - Reggio Calabria - . Muore un giovane migrante : Un Incendio è divampato la notte tra venerdì e sabato nella baraccopoli di San Ferdinando , in provincia di Reggio Calabria. Una persona, secondo quanto si apprende, è morta. Si tratterebbe di un ...

Potenza - questo è ‘Amore’ : i tifosi lanciano ‘Baci’ dopo il paReggio a Reggio Calabria : Nella giornata di ieri si è concluso il turno valido per il campionato di Serie C, nel posticipo sono scese in campo Reggina e Potenza, partita equilibrata quella del Granillo con il match che si è concluso sul punteggio di 0-0. Grande occasione fallita dalla squadra di Drago, l’attaccante Baclet infatti ha sbagliato nel primo tempo un calcio di rigore, per gli ospiti si tratta di un punto d’oro per la corsa ai playoff. Nel ...

Reggio Calabria - freddato all'interno della sua automobile 50enne : Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria è stato ucciso un uomo di 50 anni presunto esponente della Cosca Condello facente parte della ‘ndrangheta calabrese. L’uomo alle spalle aveva una condanna per reati di mafia, ma da diverso tempo era riuscito a mantenersi estraneo a quell'ambiente. L’omicidio, secondo quanto dichiarato dalla Polizia scientifica, è stato studiato nei minimi dettagli e ...

Reggio Calabria : incendio centro 'Oikos' - arrestato un 56enne per tentato omicidio : Nelle prime ore della mattinata di ieri, all'interno di una casa di riposo sita in Croce Valanidi, nella frazione sud di Reggio Calabria, è divampato un incendio. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo i 12 anziani ed hanno provveduto a fornire loro beni di prima necessità come latte, cornetti e coperte. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato un uomo pluripregiudicato ritenuto ...