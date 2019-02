Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con il promozione Da Luigi in studio torna a Roma l’ambasciatore di Francia la crisi diplomatica aperta dall’incontro del vicepremier Di Maio con i gilet gialli si chiude al Quirinale il capo dello Stato Mattarella diplomatico di Parigi accettando l’invito di Macron a compiere una visita di stato in Francia frena anche il leader 5 Stelle Sul rapporto con ...

Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con il promozione Da Luigi in studio torna a Roma l’ambasciatore di Francia la crisi diplomatica aperta dall’incontro del vice premier Di Maio con i gilet gialli si chiude al Quirinale il capo dello Stato Mattarella diplomatico di Parigi accettando l’invito di Macron a compiere una visita di stato in Francia frena anche il leader 5 Stelle Sul rapporto con ...

Avezzano - esplosione distrugge una casa : vigili del fuoco estraggono persone dalle macerie - Ultime Notizie Flash : Ad Avezzano un'esplosione ha interessato una casa. Una persona è rimasta intrappolata sotto le macerie e salvata dai vigili del fuoco

Ultime Notizie Roma del 15-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno in questo venerdì 15 febbraio le elezioni europee sono l’ultima opportunità per cambiare l’Unione Europea a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti mandarini guidati dalla Germania a decidere le politiche economiche e sociali al consumo della Germania che a nostro danno Io dirò di uscirne sono le parole del responsabile economico della ...

La piccola Alice massacrata di botte e riempita di morsi dal compagno di sua madre ma Federico dice che è svenuta - Ultime Notizie Flash : La piccola Alice massacrata di botte, piena di morsi sul corpo ed ematomi. Ma Federico alla sua compagna ha detto che era svenuta

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Borghi 'Ue tossica - usciamo' - 15 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Il responsabile economico della Lega, Borghi, afferma "Ue tossica, usciamo" , 15 febbraio 2019,

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Ambasciatore di Francia a Roma - 15 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. L'Ambasciatore di Francia rientra a Roma dopo che è stata superata la crisi diplomatica , 15 febbraio 2019,

