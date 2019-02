Ora sono l' operaio benefattore In tv voglio recitare storie vere

Sei persone sono state uccise in una sparatoria ad AurOra - vicino a Chicago : Sei persone – compreso lo sparatore – sono state uccise in una sparatoria ad Aurora, una città a circa 60 chilometri ovest di Chicago, nell’Illinois (Stati Uniti), avvenuta poco prima delle 13:30 (le 20:30 in Italia). Un uomo si è

EleonOra Giorgi - 'sono orgogliosa del mio lifting' : irriconoscibile. Lo choc - ecco com'è oggi : In un mondo in cui le celebrità si fanno le labbra a canotto e infilano due uova sode al posto degli zigomi, salvo poi negare l' evidenza, la Giorgi nuota controcorrente. Al settimanale Chi racconta ...

Uomini e Donne - Irene svela cosa prova per Luigi : 'Non sono innamOrata' : Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e Donne, Irene e Luigi sono sembrati molto distanti. Il percorso del tronista infatti, si sta rivelando molto più difficile di quanto immaginasse. Dopo la terribile esperienza vissuta a causa di Sara Affi Fella, il ragazzo ha spiegato più volte di aver deciso di intraprendere questa nuova esperienza con il freno a mano tirato. Questo lo ha portato a lasciarsi poco andare e a far sorgere grossi dubbi ...

Le carte Fineco sono compatibili con Google Pay - ma per Ora non sono associabili : Le carte Fineco sono ora compatibili con Google Pay e dovrebbero poter essere utilizzate con il metodo di pagamento da smartphone, anche se per ora non risultano ancora associabili. L'articolo Le carte Fineco sono compatibili con Google Pay, ma per ora non sono associabili proviene da TuttoAndroid.

Mauro Serio a Blogo : "Dopo Solletico ho subito una battuta d'arresto - non avevo padrini : Ora sono tornato a fare l'attore" : Lo avevate riconosciuto? Il medico del film-tv Io sono Mia, quello che diagnostica i problemi alle corde vocali di Mimì, era Mauro Serio. Sì, proprio quel Mauro Serio: il conduttore di Solletico dal 1994 al 2000, ma anche il timoniere di due edizioni de Lo Zecchino d'Oro e delle ultime due edizioni di Giochi senza frontiere. "Quella è la versione diversamente giovane di Mauro Serio", scherza con Tvblog. "Da tempo ho ripreso a fare ...

F1 - Sebastian Vettel : “Sono sicuro che continueremo a migliOrarci. Le novità nel team? Una nuova sfida” : Sebastian Vettel non poteva di certo mancare alla presentazione della nuova Ferrari. La SF90, questo il nome scelto per onorare i 90 anni della scuderia, ha colpito l’attenzione di tutti con la sua cura nel dettaglio e la ricerca certosina di soluzioni che possano essere al tempo stesso creative e vincenti. Il tedesco è chiamato all’annata del riscatto nel Mondiale di F1. Il 2018 è stato per lui quello del sogno e del grande incubo, ...

Silvio Berlusconi ad Agorà : "Matteo Salvini? Sono obbligato a farlo" - le sue strane parole sul leghista : Continua il Silvio Berlusconi-show. Ultima tappa, lo studio di Agorà su Rai 3, dove il leader di Forza Italia tornato in campo per le Europee ritorna ad attaccare i connazionali: "Ci Sono troppi italiani fuori di testa, non capisco come una persona consapevole possa non avere chiaro che questi signo

Matteo Renzi - il bacio della morte di Alessandra Moretti ad Agorà : "Di cosa sono certa" : Chiamatelo, se volete, il "bacio della morte". Ammesso e non concesso che Matteo Renzi abbia ancora vita politica. Già, esistono ancora dei Renziani: tra loro, sicuramente c'è Alessandra Moretti. E Ladylike ha detto la sua in studio ad Agorà, su Rai 3, dove è tornata a parlare del celeberrimo refere

Samir - foreign fighter italiano arruolato dall'Isis : "Sono stato un terrorista - Ora è finita" : È il primo miliziano dell'Isis con passaporto italiano a parlare, in una lunga intervista rilasciata a La Stampa: è stato...

Il leader dei gilet gialli : "I paramilitari Ora sono pronti per far cadere il governo" : 'Abbiamo paramiliatri pronti ad intervenire'. La tensione in Francia continua a salire e un fuori onda mostrato da Piazza Pulita di uno dei leader dei gilet gialli spiega bene qual è la situazione nel ...

Gli equilibri nella maggiOranza sono effettivamente cambiati dopo il voto in Abruzzo : L'effetto Abruzzo pesa ancora sugli equilibri di maggioranza ed esecutivo. E se da un lato il M5s riflette su come proseguire il suo impegno di governo, dall'altro la Lega ha deciso di tenere la barra a dritta, almeno fino alle elezioni europee. Matteo Salvini, tra l'altro, è ora forte di un nuovo ruolo, fino a poche settimane fa impensabile, quello di baricentro stabile della coalizione giallo-verde, in tandem con il premier. La pensano ...

Ecco un piccolo trucco per sapere quali video YouTube sono sottotitolati prima ancOra di aprirli : Uno delle mancanze di YouTube è il non poter sapere, mentre si scorrono i titoli, quali video sono sottotitolati e quali no L'articolo Ecco un piccolo trucco per sapere quali video YouTube sono sottotitolati prima ancora di aprirli proviene da TuttoAndroid.

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Performance solida - Ora sto sul pezzo”. Federica Brignone : “Sono a un secondo - vento decisivo” : Le forti folate di vento hanno caratterizzato la prima manche del gigante femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) il maltempo continua a caratterizzare la rassegna iridata e le ragazze hanno dovuto fare i conti con delle condizioni tutt’altro che ideali. La tedesca Viktoria Rebensburg si trova al comando, le tre italiane di punta occupano sesta, settima e ottava posizione. Sofia Goggia è la migliore a 91 centesimi dalla ...

Le offerte di eBay sono ancOra più “Imperdibili” grazie a questo codice sconto : Le offerte degli Imperdibili di eBay si rivelano ancora più interessanti grazie a un codice sconto del 5%: ecco come utilizzarlo e gli sconti più intriganti. L'articolo Le offerte di eBay sono ancora più “Imperdibili” grazie a questo codice sconto proviene da TuttoAndroid.