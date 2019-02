Morgan difende Achille Lauro | ' La canzone sanremese non parla di droga'

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il cantante Marco Castoldi, meglio conosciuto con il nome d'arte, ha partecipato come ospite alla scorsa puntata del programma di Piero Chiambretti, 'Cr4 - La Repubblica delle Donne', in onda su Rete 4.In questa occasione,ha volutoredalle accuse rivolte dal celebre TG satirico 'Striscia La Notizia'. Secondo il programma di Antonio Ricci, infatti, il brano portato daal Festival di Sanremo rappresenterebbe un evidente invito all'uso di, visti i ripetuti accenni a celebrità decedute in passato in seguito all'abuso di tali sostanze, oltre al verso dellache recita "voglio una vita così, voglio una fine così"....