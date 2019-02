Congedo maternità Inps 2019 : cosa cambia e come averlo : Congedo maternità Inps 2019: cosa cambia e come averlo come cambia il Congedo straordinario 2019 Chi sta per avere figli presti attenzione alle novità 2019 in merito a congedi e bonus. Infatti sono diverse e importanti le novità legate al Congedo maternità Inps, al Congedo di paternità e al bonus asilo nido. Alcuni emendamenti alla Manovra apporteranno infatti dei cambiamenti alle misure di astensione dal lavoro causa nascita del bambino. Per ...

Congedo di maternità - quando il cambiamento è in peggio : Il 'pacchetto famiglia' della manovra è finito nel mirino dell'Usb, Unione Sindacale di Base, soprattutto per le novità...

I neonatologi sul Congedo di maternità : «Deve essere di almeno sei mesi» : Flavia PennettaBIANCA BALTIVeronica MayaEva RiccobonoAlyssa MilanoJamie KingNATALIA VODIANOVAQuando l'allattamento non è un tabùAlanis MorissetteELSA PATAKY GISELE BUNDCHENMIRANDA KERRALESSANDRA MARTINESPINKBELEN RODRIGUEZBELEN RODRIGUEZBianca BaltiLa Manovra da là possibilità alle mamme lavoratrici, con il via libera del medico, di continuare a lavorare fino al nono mese, e di godere dell’intero periodo di astensione, che è sempre di 5 mesi, ...

Congedo maternità - la produttività non è tutto. Sul lavoro fino al nono mese andrei cauto : di Carlo Lai Nell’ultima manovra sono stati approvati dalla Commissione bilancio della Camera dei cambiamenti in merito alla materia della maternità. Con l’attuale manovra, previa autorizzazione del medico, le future mamme potranno continuare a lavorare fino all’ultimo mese di gravidanza, potendo così usufruire dei cinque mesi del Congedo previsto anche dopo il periodo successivo al parto. Precedentemente all’attuale approvazione, sussisteva ...