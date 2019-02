Calabria | tragica scoperta in un residence | trovata morta 40enne

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) Unaè avvenuta poche ore fa in. Una donna di 40 anni è stata infatti rinvenuta senza vita all'interno di unin provincia di Cosenza. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il vicino della donna, il quale avrebbe chiamato il proprietario dell'appartamento: è stato proprio quest'ultimo a fare la drammatica. Indagano le forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione effettuata dal medico legale la donna sarebbe deceduta diversi giorni fa, le causa della morte potrebbe essere naturale.priva di vita all'interno di unNella giornata di oggi 16 febbraio in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Santa Maria del Cedro, una donna di 40 anni originaria del Senegal, è stata rinvenuta priva di vita all'interno di un appartamento nelCountry club, situato a ridosso della Strada Statale 18. Ad ...