Ancora guai per Fabrizio Corona | trovato a lavoro in un pub di Avellino

(Di sabato 16 febbraio 2019) Una serata di musica, birra e moda che per il titolare di un pub di Solofra è finita con la proposta di sospensione dell'attività per l'impiego di lavoratori in nero, ma perpuò tradursi in qualcosa di ben più grave. Quando i carabinieri del comando provinciale diassieme alla Guardia di finanza hanno fatto irruzione nel locale affollatissimo per la presentazione della nuova collezione di capi in pelle di una casa di moda, hannoil re dei paparazzi in sala a presentare l'evento.I controlli sono stati capillari: dalla regolarità dei sistemi di sicurezza, alle condizioni del locale e dei cibi serviti, alla posizione lavorativa del personale impiegato per far fronte al gran numero di avventori. E più del 20 per cento dei dipendenti è risultato non assunto regolarmente. Di qui la proposta di sospensione ...