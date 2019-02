Vigili del fuoco derubati e minacciati mentre spengono incendio | Intollerabile

Catania - Vigili del fuoco derubati mentre salvano persone intrappolate da un incendio : La denuncia dei sindacati dei pompieri che raccontano anche di minacce e insulti da parte di alcuni presenti. "Tali atteggiamenti ostili non sono più tollerabili ed ammissibili. I vigili del fuoco di Catania hanno già pagato un pesante tributo in termini di vite umane e continui infortuni in servizio e meritano rispetto” hanno spiegato in una nota.Continua a leggere

Trieste : 30enne si suicida alla Vigilia del processo contro il marito accusato di maltrattamenti : Una donna di 30 anni si è tolta la vita alla vigilia del processo nei confronti dell'ex marito, accusato di maltrattamenti.

Trieste - si suicida alla Vigilia del processo all'ex marito violento : Indagini sono in corso per stabilire eventuali legami tra il suicidio di una donna e il processo a carico del suo ex marito per maltrattamenti, denunciato dalla stessa donna. Il suicidio, infatti è avvenuto proprio alla vigilia dell' udienza preliminare della vertenza giudiziaria.Ieri le parti avrebbero dovuto incontrarsi davanti al Gup ma la donna, di 30 anni, di Trieste, non si è presentata in aula e successivamente si è

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù : esibizione acrobatica di Vigili del fuoco del Vaticano : vigili del fuoco della Città del Vaticano di scena per la prima volta all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questa mattina i pompieri della Santa Sede hanno effettuato un’esibizione acrobatica, calandosi con un particolare sistema di corde dal padiglione Giovanni Paolo II e salutando i pazienti e le loro famiglie dall’altra parte della vetrata. L’esibizione è stata preceduta dall’arrivo all’ingresso principale di un quad e due motociclette, ...

Catania - scoppia incendio in palazzo/ Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco : Catania, scoppia incendio in palazzo: in fiamme il settimo piano di una palazzina di Viale Moncada. Persone soccorse su balconi da Vigili del Fuoco

Forte vento a Taranto : numerosi interventi dei Vigili del fuoco : Sono stati diversi gli interventi dei Pompieri a Taranto a causa delle raffiche di vento che hanno provocato la caduta

Catania - rogo divampa in una palazzina : persone sui balconi salvate dai Vigili del fuoco : Le fiamme hanno iniziato a divampare al settimo piano di un edificio del quartiere Librino generando un intenso e acre fumo nero che poi ha interessato anche le abitazioni vicine e quelle ai piani inferiori. Molti residenti in preda alla paura si sono rifugiati sui balconi dove sono stati tratti in salvo dai pompieri intervenuti con autobotti e autoscala.

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell'area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l'altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un'auto in transito è stata distrutta da un grosso

Catania - fiamme in un palazzo : persone sui balconi. In corso l'intervento dei Vigili del fuoco : I vigili del fuoco a Catania stanno intervenendo per trarre in salvo alcune persone che si sono rifugiate sui balconi di uno stabile di viale Moncada, nel quartiere di Librino, per sfuggire ad una elevata quantità di fumo sviluppatosi da un incendio di un'abitazione al settimo piano del palazzo. Sul posto due squadre di pompieri con autobotti, autoscala e carro logistico. Finora non vi sono notizie di danni a persone.

F1 – L'entusiasmo di Raikkonen alla Vigilia dell'esordio in Alfa Romeo : "presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi" : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco

Lotta : Wrestling Liuzzi e Vigili del Fuoco sugli scudi : OSTIA. Nell'ultimo week end si sono disputati al Palafijlkam di Ostia i Campionati Italiani Assoluti e Cadetti di Lotta con la partecipazione di 250 atleti in rappresentanza di 63 società. La ...

Mamma e bimbo in fuga dopo un incendio in casa : spento dai Vigili del Fuoco : Le fiamme divampate a causa di un corto circuito della lavatrice, costringono la Mamma ad uscire di casa in fretta insieme al suo bimbo di un anno. E' accaduto verso le 13:30 a Casette verdini di Macerata in un appartamento di via Montemilone. La donna aveva appena messo a letto il piccolo quando, nel retrocucina, dalla lavatrice in funzione è partito uno scoppio seguito da fiamme alte e fumo. Subito la giovane madre ha afferrato il bimbo

Vigili del fuoco Norcia - Conapo 'Candiani offende i professionisti - faccia gavetta sulle autopompe' : share Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Economia & Lavoro Valnerina TOPICS candiani comitato rinascita Norcia Conapo Norcia pompieri spoleto Vigili del fuoco Precedente: Crimi e Farabollini ...