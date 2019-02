Serie A calcio | calendario e orari delle partite del week-end 15-18 febbraio Programma e

Consigli Fantacalcio 24^ giornata Serie A 2018/2019 : Riflessi Champions : I nostri Consigli per la 24^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Con la difficile trasferta di Madrid alle porte, il campionato in tasca e un volenteroso ma pur sempre modesto Frosinone ospite allo Stadium voi, al posto di Allegri, cosa fareste? Senza ipocrisie terreste al sicuro l’incolumità Cristiano Ronaldo e compagni, dando spazio alla squadra primavera se non a quella esordienti e, ...

Fininvest e la pioggia d'oro sulla LegaPro - Galliani sogna la Serie A per il Monza calcio : IL RITRATTO 26 settembre 2018 Dal calcio alla politica e ritorno, ma con uno scranno al Senato: Galliani nuovo ad del Monza Ieri, in un martedì sera di calcio di provincia da Lega Pro, è andato un ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Milan si disputerà a Vercelli per la maggior capienza del “Silvio Piola” : La diciassettesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A caratterizzerà il prossimo weekend e senza ombra di dubbio la sfida tra Juventus e Milan sarà il big match di questo turno: da un lato la Vecchia Signora capolista del torneo nazionale e dall’altro le rossonere di Carolina Morace, terze in graduatoria a -2. Il pareggio inaspettato delle bianconere contro l’Atalanta Mozzanica e il contemporaneo successo delle ...

Calcio Serie C - il tecnico Alessio Dionisi nel post partita di Imolese-Sambenedettese. IL VIDEO : Pareggio a reti bianche al Galli tra Imolese e Sambenedettese, in un match sicuramente poco spettacolare dove l'unico sussulto è arrivato dal goal-non goal di Lanini , la cronaca del match qui , . Ecco le parole a fine gara di mister Dionisi. , d.b., Nella foto , dalla pagina facebook dell'Imolese, : mister Dionisi

Donne manager nel calcio : che differenza tra Serie A e Premier League : «In Italia nessun uomo nel mondo del calcio crede che una donna possa parlarne con professionalità e competenza tecnica di questo sport. Anche per questo rispetto ad altre realtà europee, penso alla Premier League ma anche alla Ligue 1, in Italia le Donne manager nel calcio sono pochissime». Cosi Catia Augelli, ex responsabile della comunicazione […] L'articolo Donne manager nel calcio: che differenza tra Serie A e Premier League è stato ...

Serie C : Lamberti - dure accuse a Ghirelli : 'Se lui è uomo delle regole - calcio è finito' : In Serie C, oggi 13 febbraio, va in scena il turno infrasettimanale con la 26a giornata di campionato, nei gironi A e C, mentre nell'altro girone, ieri sera, si sono disputate cinque gare che hanno registrato, fra le altre, le vittorie del Monza sul Vicenza, del Fano sul Teramo e, fuori casa, del FeralpiSalò sul Rimini....Continua a leggere

Biglietti Roma-Bologna - come acquistare i tickets per la 24ma giornata di Serie A di calcio : Ventiquattresimo turno di Serie A per Roma e Bologna in arrivo allo Stadio Olimpico: le due squadre si sfideranno nella giornata di lunedì alle ore 18:30. In quest’orario un po’ inusuale, la formazione di Eusebio Di Francesco arriverà dall’impegno, sempre all’Olimpico di Roma, contro il Porto in Champions League, nella gara d’andata degli ottavi. Gara importante, questa, per entrambe le squadre: la Roma ha bisogno ...

Biglietti SPAL-Fiorentina - come acquistare i tickets per la sfida della 24a giornata di Serie A di calcio : Da una parte la lotta per la salvezza, dall’altra quella per l’Europa. Destini che si incrociano nella sfida della 24a giornata tra SPAL e Fiorentina. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta in rimonta contro l’Atalanta e hanno bisogno di tre punti al Paolo Mazza per continuare a mantenere un buon vantaggio rispetto alla terzultima; mentre la Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro il Napoli ed è obbligata a vincere per non perdere ...

Biglietti Atalanta-Milan - come acquistare i tickets per la 24ma giornata di Serie A di calcio : Tra le gare del ventiquattresimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 15 ed il 18 febbraio, c’è l’incontro tra Atalanta e Milan, in programma sabato 16 alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i rossoneri, chiamati a difendere il quarto posto in classifica, ed i nerazzurri, al momento quinti, assieme a Roma e Lazio, con una sola lunghezza di ritardo. La Dea in casa ha totalizzato diciotto punti in undici partite, ...

Risultati calcio live 11 febbraio : posticipo in Serie B : ... partita in corso di svolgimento INGHILTERRA: Premier League 21:00 Wolves-Newcastle ITALIA: Serie B 21:00 Venezia-Lecce [cronaca diretta] SPAGNA: LaLiga 21:00 Alaves-Levante ITALIA: Serie C - Gruppo ...

Streaming calcio gratis : diretta Serie A - dove vedere le partite in calendario : Streaming calcio gratis: diretta Serie A, dove vedere le partite in calendario dove vedere la Serie A e la Champions League in diretta Streaming gratis Come guardare il calcio gratis in Streaming, sui siti legali, e dunque con qualità e video di buona qualità? Con lo scorporamento del pacchetto Serie A, per vedere le partite in tv bisognerà almeno acquistare due abbonamenti. E servirsi anche dello Streaming. Insomma, un abbonamento a una pay ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Cagliari 3-0 - tris rossonero a San Siro e la prima di Paquetà : Termina con un rotondo successo per 3-0 l’incontro di San Siro tra Milan e Cagliari, valido per il 23° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I rossoneri di Rino Gattuso si sono imposti nettamente nei confronti dei sardi grazie all’autorete sfortunata di Luca Ceppitelli al 13′ e alle realizzazioni del brasiliano Lucas Paquetà, al primo gol con la maglia milanista, e del solito Krzysztof Piatek. Una vittoria che ...

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

LIVE Sassuolo-Juventus 0-2 - Serie A calcio 2019 in DIRETTA : raddoppia Cristiano Ronaldo - si fa difficile per la banda di De Zerbi : Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato ...