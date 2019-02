Sana uccisa in Pakistan | assolti il padre e il fratello Salvini | ' Vergogna'

Sana CHEEMA - TUTTI ASSOLTI/ Uccisa per aver detto no a nozze combinate 'Senza parole' : Sono stati TUTTI ASSOLTI gli imputati per l'omicidio di SANA CHEEMA, la giovane pakistana che si era opposta ad un matrimonio combinato

Sana uccisa in Pakistan. Assolti padre - zio e fratello : Assolti "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla alle nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia. La ragazza è stata uccisa perché aveva rifiutato l'unione. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia rivelò che era stata strangolata.Durante le ...

