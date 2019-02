Questa pianta ha imparato ad auto-impollinarsi

wired

(Di venerdì 15 febbraio 2019) In assenza di vento o del passaggio di un’ape,hache, se si parla di impollinazione, può arrangiarsi facendo tutto da sola. Si tratta dell’Erysimum incanum, un piccolo fiore che cresce in Spagna e in Africa occidentale, che ha mostrato agli scienziati una tecnica di-impollinazione che non era mai stata osservata in precedenza.Lo studio, appena pubblicato su The American Naturalist, è ben riassunto da queste immagini: stigmi e antere del fiore cercano il contatto sotto gli occhi di tutti, come in una danza, anziché sfruttare semplicemente il momento in cui i petali si richiudono e li portano più vicini.(Science)haadWired.