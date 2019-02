Mondiali | Kristoffersen oro in gigante

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : è Kristoffersen il gigante! Il norvegese batte Hirscher e Pinturault : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Mondiali Are 2019 – Il Gigante maschile è di Kristoffersen : il norvegese si prende la rivincita su Hirscher - niente da fare per gli azzurri : Grande protagonista del Gigante maschile dei Mondiali di Are 2019 è Henrik Kristoffersen, il norvegese è campione del mondo davanti a Marcel Hirscher e ad Alexis Pinturault Ai Mondiali di Are 2019 si è appena conclusa la seconda manche del Gigante maschile che ha incoronato Henrik Kristoffersen, soprannominato anche ‘uomo dei quarti posti’. Il norvegese si prende la sua personale rivincita contro Marcel Hirscher, fino ad oggi ...