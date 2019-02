Chris Cornell | in arrivo docufilm prodotto da Brad Pitt e Peter Berg

Brad Pitt lavorerà ad un film documentario sulla vita di Chris Cornell : Il celebre attore statunitense Brad Pitt sta lavorando ad un film sulla vita della storica voce dei Soundgarden e degli Audioslave: a produrlo lo stesso Pitt e la moglie del cantante Vicky Cornell. Il film Il cantante Chris Cornell, venuto a mancare lo scorso 18 maggio 2017, sarà celebrato con un film documentario: a produrlo il pluripremiato attore Brad Pitt, l'azienda di produzioni cinematografiche Peter Berg's film 45 e la moglie del cantante ...

Tributo a Chris Cornell : sul palco Metallica - Foo Fighters - Audioslave e tantissimi altri : La scorsa notte negli Stati Uniti c'è stata una grandissima serata di musica per ricordare un cantante che non c'è più, Chris Cornell. Sul palco del Forum di Los Angeles, in occasione dell'evento I am the highway, si sono esibiti moltissimi artisti per un totale di oltre cinque ore di concerto.

La setlist completa di I Am The Highway - il concerto tributo a Chris Cornell (video) : Ciò che la critica ha definito il concerto assoluto del 2019 ha avuto luogo ieri sera, 16 gennaio, presso il Forum di Los Angeles: musicisti e compagni di viaggio si sono riuniti per un tributo a Chris Cornell, per cinque ore di musica. Con i video pubblicati nelle ultime settimane da Matt Cameron, storico batterista dei Soundgarden, il pubblico aveva inaugurato un "totonome" sul cantante che avrebbe messo la voce al posto del compiato frontman, ...

Anche Miley Cyrus e Adam Levine si sono esibiti al concerto tributo in onore di Chris Cornell : Una serata speciale <3