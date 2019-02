C.Conti : 2019 non facile - crinale stretto : 13.08 "Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei conti pubblici", ha detto il presidente della Corte dei Conti,Buscema,all'inaugurazione dell'anno giudiziario. A suo dire il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". Per Buscema, "gli spazi per garantire un percorso di seppure lenta riduzione del debito appaiono molto ...

Corte Conti : 2019 difficile - crinale stretto deficit e debito : Roma, 15 feb., askanews, - 'Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei Conti pubblici, anche per effetto di uno scenario economico-finanziario che, a livello ...

La Corte dei Conti mette in guardia : "Non sarà un 2019 facile - il crinale è stretto" : "Il 2019 e gli anni successivi si presentano non facili per il governo dei Conti pubblici". Lo ha sottolineato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, spiegando che il "ripiegamento" dell'economia internazionale rende "più stringenti i margini delle azioni di riequilibrio del disavanzo e del debito". "In sede programmatica, - ha aggiunto - gli spazi per garantire un percorso di seppur lenta riduzione del debito appaiono molto ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...

Tutte le bufale che Continuano a circolare su Sanremo 2019 : (foto: Daniele Venturelli/Getty Images) Probabilmente più numerose rispetto alle passate edizioni del festival di Sanremo, le fake news e le notizie montate ad arte sono state protagoniste (in negativo) della manifestazione canora della settimana scorsa. Si tratta di bufale diventate virali soprattutto a posteriori, nelle ore successive all’annuncio della classifica finale, e che hanno riguardato anzitutto il vincitore Mahmood, ma anche ...

Pattinaggio di figura - Four Continents 2019 : Madison Chock ed Evan Bates trionfano nella danza - secondi Weaver-Poje : Con la free dance della danza sul ghiaccio si sono spenti i riflettori all’Honda Center di Anaheim (California, USA), impianto sportivo che ha ospitato i Four Continents 2019, importantissimo trofeo di Pattinaggio di figura riservato esclusivamente alle nazioni extraeuropee. In una delle gare più entusiasmanti e raffinate dell’intera stagione a spuntarla sono stati Madison Chock ed Evan Bates. I danzatori statunitensi, da ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Perugia monumentale! I Block Devils rimontano dallo 0-2 e vincono il trofeo. Civitanova - la maledizione Continua : Il regno di Perugia continua, la maledizione di Civitanova non viene sfatata. I Block Devils hanno conquistato la Coppa Italia 2019 di Volley maschile sconfiggendo la Lube per 3-2 (21-25; 21-25; 26-24; 25-23; 15-13) e hanno così scritto il proprio nome nell’albo d’oro per la seconda volta nella storia, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa quando annichilirono proprio i cucinieri nell’atto conclusivo. All’Unipol ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Perugia monumentale! I Block Devils rimontano dallo 0-2 e vincono il trofeo. Civitanova - la maledizione Continua : Il regno di Perugia continua, la maledizione di Civitanova non viene sfatata. I Block Devils hanno conquistato la Coppa Italia 2019 di Volley maschile sconfiggendo la Lube per 3-2 (21-25; 21-25; 26-24; 25-23; 15-13) e hanno così scritto il proprio nome nell’albo d’oro per la seconda volta nella storia, difendendo il titolo conquistato dodici mesi fa quando annichilirono proprio i cucinieri nell’atto conclusivo. All’Unipol ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Shoma Uno conquista il titolo per la prima volta in carriera. Successo per Sui-Han nelle coppie di artistico : Shoma Uno ha vinto la gara della specialità individuale maschile ai Four Continents 2019, importantissimo trofeo di Pattinaggio artistico riservato alle nazioni extraeuropee, quest’anno in scena presso l’Honda Center di Anaheim, California (USA). Il Vice Campione Olimpico in carica, dopo tanti anni, è finalmente riuscito a conquistare la prima posizione in una competizione ISU di prima fascia nella massima categoria, grazie a un ...

Sanremo 2019 - Baglioni si congeda : «Abbiamo fatto il possibile - spero che quelli che verranno Continuino così» : Claudio Baglioni (Twitter @SanremoRai) Un discorso iniziale tutt’altro che scontato, dal tono solenne e col sapore del congedo. Sì, del testamento sanremese. Così Claudio Baglioni ha aperto la serata finale del Festival di Sanremo 2019. Nei giorni in cui tutti si chiedono se a guidare la prossima edizione della kermesse sarà ancora lui, il cantautore e direttore artistico ha parlato del proprio Festival (“Non so chi vincerà, ma di ...

Grammy Awards 2019 - Continua la polemica tra Ariana Grande e la produzione dello show : ... Kendrick Lamar, Childish Gambino e Drake: "Il fatto è che continuiamo ad avere problemi con il mondo del rap", ha spiegato Ehrlich, "A meno che non si portano a casa i premi principali, l'attenzione ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Rika Kihira trionfa nel singolo femminile. Moore Towers-Marinaro stupiscono tutti nelle coppie di artistico : Si è appena conclusa la seconda giornata di competizioni all’Honda Center di Anaheim (California, USA), teatro in questi giorni dei Four Continents 2019, importante rassegna di Pattinaggio artistico riservata alle nazioni extrauropee. Nella specialità del singolo femminile a trionfare è stata la giovane Rika Kihira. La pattinatrice giapponese, fresca vincitrice dell’ultima Finale Grand Prix di Vancouver, è stata protagonista di una ...

Abbiamo assistito alle prove dei duetti di Sanremo 2019 e vi racContiamo cosa vedremo (e non solo) : Se queste sono le premesse, c'è da giurare che stasera assisteremo di certo allo spettacolo pirotecnico di luci e musica di cui a lungo hanno parlato i conduttori del Festival durante la conferenza stampa. Purtroppo ci fanno entrare ad esibizioni già iniziate, ma ci basta per capire l'andazzo. Gli artisti non si limitano a cantare, ma si mostrano nelle loro più sincere personalità.Arisa intrattiene gli spettatori con ...

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : Bradie Tennell e Vincent Zhou al comando dopo lo short. Kihira e Uno momentaneamente fuori dal podio : Nella prestigiosa cornice dell’Honda Center di Anaheim, nel cuore della California (USA), si è appena conclusa la prima giornata dei Four Continents 2019, importantissima competizione di Pattinaggio artistico rivolta alle nazioni extraeuropee. Nella specialità individuale maschile a portarsi al comando della classifica è stato, con grande sorpresa, lo statunitense Vincent Zhou. Il pattinatore allenato da Tammy Gambill, Tom Zakrajsek e ...