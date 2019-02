Biglietti in prevendita per il concerto di Sfera Ebbasta a Conegliano | data zero del tour

Ufficiali le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e gli appuntamenti instore : al via la prevendita dei Biglietti : Annunciate le date del tour 2019 de Il Volo per Musica e quelle degli appuntamenti instore in partenza con l'uscita dell'album. Sono usciti dall'ultimo Sanremo da terzi su un podio sorprendente e contestato, ora incontrano il pubblico per promuovere il loro nuovo album: le date instore de Il Volo per Musica partono il 22 febbraio da Milano, nel giorno del lancio del nuovo album, per poi girare i negozi di dischi delle principali città ...

Briga Acustico Tour 2019 - Biglietti in prevendita per i concerti di Roma e Milano : Sono stati annunciati i due appuntamenti speciali del Briga Acustico Tour 2019, il doppio evento in teatro nel mese di maggio. Il 10 maggio Briga sarà al Teatro Principe di Milano mentre il 17 maggio sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli). I biglietti per i due concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 15 febbraio attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. Briga ...

Infinito il tour d’addio di Ennio Morricone - si aggiunge una data a Mantova : Biglietti in prevendita : Il tour d'addio di Ennio Morricone si arricchisce di una nuova data. Il 60 Years of Music sbarca ora a Mantova, il 28 giugno, per il concerto all'Esedra di Palazzo Te. I biglietti sono in prevendita da sabato 16 febbraio alle ore 10. La consegna dei biglietti è garantita dalle modalità classiche, con consegna sul luogo dell'evento e consegna tramite corriere espresso. Nel primo caso, è necessario presentare la ricevuta ottenuta da TicketOne e ...

Alvaro Soler in concerto in Italia in estate - a Merano ed Asiago : prezzi dei Biglietti in prevendita : Alvaro Soler in concerto in Italia, per due eventi nei mesi di luglio e di agosto. Le date sono quelle di giovedì 11 luglio al Maia Music Festival presso Ippodromo Maia di Merano (BZ) e di venerdì 9 agosto ad Asiago Live in Piazza Carlo ad Asiago (VI). I due concerti seguono quello già in programma per il 9 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per il quale so o disponibili sono pochi biglietti in prevendita su TicketOne e nei punti ...

Anche Alex Britti e Max Gazzè all’Umbria Jazz - si completa il calendario : info e Biglietti in prevendita : Anche Alex Britti e Max Gazzè all'Umbria Jazz 2019, così da completare il calendario degli eventi che si terranno in estate in quel di Perugia. I due artisti si erano già cimentati in una prova a due voci nel 2017, quando sbarcarono all'Auditorium Parco della Musica di Roma per onorare le radici del blues che li accomunano, così come era accaduto negli anni '90 quando avevano diviso il palco di alcuni locali a tema europei. Con loro, sul ...

Nuove date dei concerti dei King Crimson in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita : Si aggiungono nuovi concerti dei King Crimson in Italia nel 2019 dopo l'annuncio del calendario con i live che hanno deciso per il nostro paese e con i quali torneranno sui nostri palchi a stretto giro di settimane. Con il tour Italiano e quello internazionale, i King Crimson andranno a festeggiare i loro primi 50 anni di carriera includendo anche la prestigiosa location dell'Arena di Verona. La nuova data è invece in programma per il 6 ...

Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia nel 2019 : info e Biglietti in prevendita per il tour : Sono ufficiali i Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia con i Saucerful Of Secrets, di cui da anni è leader. Il collettivo è quindi pronto a tornare in Italia per una serie di Concerti che hanno deciso di destinare al nostro paese per la bella stagione. Gli spettacoli in Italia iniziano con la data dell'8 luglio all'Arena la Civitella di Chieti, per continuare il 14 luglio al Pala De André di Ravenna. Il 16 luglio è il turno ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Paola Turci dopo le anteprime per Viva da morire : Sono annunciati i concerti di Paola Turci dopo il rilascio di Viva da morire, nuovo album che seguirà alla partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale gareggia con il brano L'ultimo ostacolo. I Biglietti saranno in prevendita a cominciare dalle 16 dell'8 febbraio, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare da venerdì 15 febbraio. Il tour avrà inizio dal 12 novembre al Teatro Colosseo di Torino e proseguirà fino alla prima ...

Anche Eddie Vedder a Collisioni Festival nel 2019 - info e Biglietti in prevendita per la data a Barolo : Dopo le voci insistenti di un possibile approdo a Barolo della voce dei Pearl Jam, è confermato il concerto di Eddie Vedder a Collisioni Festival nel 2019. L'indiscrezione, già riportata da Rockol, è stata resa ufficiale nelle prime ore della mattinata del 6 febbraio, con partenza delle prevendite dei biglietti in programma per le ore 13 della stessa giornata. La data è in programma per il 17 giugno 2019 e in occasione della nuova ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Anna Tatangelo - a Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte : Sono ufficiali i concerti di Anna Tatangelo dopo il Festival di Sanremo 2019. Le prime date del tour dell'artista di Sora sono già presenti per l'acquisto dei Biglietti su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. I live andranno a supportare il nuovo album di inediti in uscita l'8 febbraio prossimo, del quale ha già annunciato il titolo ufficializzato in La fortuna sia con me. Il brano che porterà al Festival di Sanremo porta la ...

Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks : info e Biglietti in prevendita : Sono Ufficiali i concerti di Florence + The Machine e The 1975 a Milano Rocks. A poche ore dal conto alla rovescia avviato sui social Ufficiali della manifestazione, ecco arrivare i primi nomi degli artisti che prenderanno parte alla serata di debutto in programma per il 30 agosto. La serata si terrà presso l'Area Expo di Milano, con biglietti in prevendita che saranno erogati secondo le modalità indicate al momento dell'annuncio dei ...

Biglietti Sanremo 2019 : prezzi - prevendita e dove acquistare : Biglietti Sanremo 2019: prezzi, prevendita e dove acquistare Costo Biglietti Sanremo 2019 Non manca molto all’inizio del Festival di Sanremo 2019. Con il tempo, oltre ad essere un grande show, il programma è diventato un evento imperdibile per gli italiani e molti non vorrebbero limitarsi a guardarlo da casa. Ma è davvero possibile parteciparvi o assistere alla kermesse è un’impresa titanica? Le porte del teatro Ariston sono ...

Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 - una data a Firenze : info Biglietti in prevendita : I Concerti di Mariah Carey e John Legend in Italia nel 2019 saranno in grado di dare grande risalto alla città di Firenze, che ospiterà il live allo Stadio Artemio Franchi per l'iniziativa Florence4Ever. Si tratta del brand ideato da Marco Bosco e con il quale si intende intensificare il legame del capoluogo toscano con gli Stati Uniti d'America e promuovere l'importanza di Firenze in giro per il mondo attraverso la solida partnership con ACF ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Eros Ramazzotti a novembre in Italia nel 2019 : I nuovi concerti di Eros Ramazzotti vanno ad aggiungersi al già lungo calendario che ha pensato per il supporto di Vita ce n'è, nuovo album di inediti che ha rilasciato a cominciare dal 23 novembre 2018 e con il quale raggiungerà anche il palco del Festival di Sanremo in duetto con Luis Fonsi per l'ultimo singolo Per le strade una canzone. Con le nuove date si comincia il 26 novembre al PalaOnda di Bolzano, per continuare con una serie di ...