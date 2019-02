Al momento i giocatori di Anthem stanno riscontrando gravi problemi di connessione ai

eurogamer

(Di venerdì 15 febbraio 2019)sarà ufficialmente pubblicato solo il 22 febbraio, tuttavia gli iscritti ai programmi EA/ Origin Access possono già da oggi mettere la mani sul nuovo action fantascientifico di BioWare. Purtroppo però siripresentando gli stessi errori già visti nella precedente demo, con decine di utenti che non riescono ad accedere al gioco a causa di errori dovuti alla capienza dei server.Come riporta VG247, EA sembra essere consapevole del problema e tramite un post su Twitter ha comunicato di essere al lavoro per risolvere il problema:"Salve Freelancer! Sappiamo che alcuni di voinel connettersi ai server die stiamo lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema. Per favore rimanete con noi e riprovate tra qualche minuto."Leggi altro...