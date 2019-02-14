Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTISU IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLE PRINCIPALI STRADE UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI SULLA TIBURTUBA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ED UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO SULLA Roma FIUMICINO CODE DALL’ANSA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALEE Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA Roma FIUMICINO CODE DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR MA UN INCIDENTE STA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA BREVI CODE AD ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA, DOVE CI SONO DIFFICOLTÀ DI IMMISSISIONE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PROSSIMITà DI VIA DELLA PISANA, SI VIAGGIA PERò IN CODA PER UN NUOVO INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUI ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE DA VIA OSTIENSE A VIA DELLA PISANA. PROSEGUENDO SI RALLENTA PER Traffico INTENSO DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA. Traffico RALLENTATO IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … disagi per un incidente sulla via prenestina tra il raccordo anulare e via taurano in uscita dalla capitale altro incidente in via del via del foro italico all’altezza di via dei campi sportivi verso lo stadio con conseguenti incolonnamenti a partire dall’uscita via dei monti tiburtini della ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … disagi per un incidente sulla via prenestina tra il raccordo anulare e via taurano in uscita dalla capitale altro incidente in via del via del foro italico all’altezza di via dei campi sportivi verso lo stadio con conseguenti incolonnamenti a partire dall’uscita via dei monti tiburtini della ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCHE PER UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA DALLA CASSIA ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SI VIAGGIA IN CODA GIÀ DA VIA ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. IN AUMENTO IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ANCHE PER UN INCIDENTE. SI VIAGGIA IN CODA DALLA CASSIA ALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SULLA ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE DA VIA DELLA BUFALOTTA A VIA DI SANT’ALESSANDRO IN CARREGGIATA INTERNA. AUMENTA LA CIRCOLAZIONE IN ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA TUSCOLANA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 16:15 IN CITTÀ SI RALLENTA SU VIA ARDEATINA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO CAUSATO DA UN CANTIERE TRA VIA DEI NUMISI E VIA DELLA FOTOGRAFIA VERSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI SU VIA FLAMINIA NUOVA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEL GRA VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico GIÀ DA VIA DEL LABARO. PREVISTO IL 15 FEBBRAIO IL TERMINE DEI LAVORI SU ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, SI RALLENTA ANCHE IN PROSSIMITÀ DEL TRATTO URBANO DELLA Roma- TERAMO. IN CITTÀ SI RALLENTA SU VIA ARDEATINA PER UN ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTÀ RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO FORTI RALLENTAMENTI INVECE SU VIA DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZALE DEI MARTIRI DIREZIONE CORSO D’ITALIA PER LAVORI RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA ...
Traffico Roma del 13-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 ec DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN CITTÀ RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE DELLA CIVILTÀ DEL LAVORO FORTI RALLENTAMENTI INVECE SU VIA DEL MURO TORTO TRA PIAZZALE FLAMINIO E PIAZZALE DEI MARTIRI DIREZIONE CORSO D’ITALIA PER LAVORI RICORDIAMO I LAVORI SULLA VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 09:30 (Di giovedì 14 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE IN ENTRATA ALLA CAPITALE DA TOR DE CENCI A CIA C.COLOMBO ALTRO INCIDENTE E’ AVVENTO CON POSSIBILI DISAGI IN VIA SILVESTRI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL FORTE BRAVETTA. ANCORA UN SUL LUGOTEVERE FLAMINIO TR PONTE DUCA D’AOSTA E VIA DEI TADOLINI NELLE DUE DIREZIONI UN INCIDENTE SI SEGNALA CON RALLENTAMENTI IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DEL RACCORDO SULLA TIBURTINA SEMPRE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO UN ALTRO CON POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZALE OSTIENSE ALL’ALT DI PORTA SAN PAOLO INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTR PER L’APT DI FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA , ...
romadailynews
SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - _Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - LuceverdeRoma : #roma #incidente - Via di Tor Bella Monaca traffico rallentato Via Amico Aspertini > Via Casilina #luceverde -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!