Riforma copyright online | giganti economia digitale sconfitti

Copyright - trovato accordo sulla Riforma Ue : "Maggiori diritti per utenti e autori" : Consiglio e Commissione europea hanno trovato un accordo sulla riforma del Copyright . L'intesa è arrivata dopo una lunghissima maratona negoziale cominciata lunedì a Strasburgo. La riforma garantisce maggiori diritti e una remunerazione più equa a editori, artisti, autori e giornalisti nei confronti delle grandi piattaforme online come Google, Facebook o Youtube.With the new # Copyright rules internet users will have more ...

Copyright - i Paesi bocciano la Riforma europea : rischia di slittare dopo le elezioni : (Immagine: flickr.com / Clker-Free-Vector-Images) È stato annullato l’incontro previsto per il 21 gennaio tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio (il cosiddetto Trilogo) in cui si sarebbe dovuto raggiungere l’accordo sul testo finale della riforma europea del Copyright. The trilogue negotiation planned for Monday has apparently been cancelled by the Council. There may still be a trilogue before the election, if Council can ...