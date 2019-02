Pronostico Wimbledon vs Millwall, FA Cup 16-2-2019 e formazioni

lanotiziasportiva

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Analisivs, FA Cup 16-2-Appuntamento storico per il, che ovviamene si presenta al primo ottavo di FA Cup della sua storia nettamente sfavorito. E’ però questo l’unico lampo di gioia per i tifosi dei Wombles, visto che la squadra è inchiodata all’ultimo posto di League One e con ben sette punti da recuperare sulla zona salvezza. Se non altro la vittoria esterna contro il Wallsal ha posto fine al digiuno di punta che durava da ben quattro uscite (tre delle quali senza gol).Nel derby di Londra (strano, non ce ne sono mai vè?) ad avere il favore delè il, nonostante una situazione non facile per i Lions nelll’attuale Championship. Sono infatti soltanto 31 i punti raccolti dai biancoblù – tre sopra la zona retrocessione – che in campionato non riescono a strappare i tre punti dalla trasferta in casa dell’Ipswich (3-2 il primo ...