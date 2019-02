Inter | anche Ausilio bacchetta Mauro Icardi | “il noi deve prevalere | ma vogliamo il

Europa League : anche Lazio - Inter e Napoli vanno a caccia della Coppa : Ieri con l’anticipo tra i turchi del Fenerbhace e i russi dello Zenit è tornata in campo l’Europa League ex Coppa Uefa. I turchi si sono imposti 1-0 sui russi con un goal nel primo tempo. Il secondo torneo continentale manca all’Italia da ben 20 anni. L’ultimo successo italiano è datato 1999 e fu il grande Parma di Alberto Malesani a conquistare il trofeo. Il torneo negli ultimi anni è stato vinto quasi sempre dalle spagnole, con l'eccezione due ...

Luigi Di Maio Interrompe il silenzio : M5S deve aprirsi a nuovi mondi anche sul territorio : Apertura a nuovi mondi con gli uninominali e la squadra di governo portandoci dentro tante competenze, coinvolgendo persone del mondo accademico, scientifico, delle forze dell'ordine, dell'...

F1 - Ferrari nell’occhio del ciclone per il brand Mission Winnow : Interviene anche l’Unione Europea : Dopo le indagini avviate dalle autorità australiane, l’Unione Europea vuole vederci chiaro sul rapporto tra la scuderia di Maranello e la Philip Morris Una situazione che fa discutere, nonostante i diretti interessati continuino a sottolinearne la completa liceità. La sponsorizzazione di prodotti legati al fumo in Formula 1 è vietata dal 2003 con la direttiva numero 33, per questo motivo il brand ‘Mission Winnow’ legato ...

Bankitalia - Interviene anche l'Ue : «Preservare l'indipendenza». E Salvini apre : mi affido a Tria e Conte : L'intervento del vicepresidente della Commissione Ue all'indomani di quello del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che domenica aveva ribadito la necessità di difendere l'indipendenza di Via ...

Oliviero Toscani : “Di Maio e Salvini? Non li nomino più - portano sfiga. Li vedo e mi tocco. Santanchè? Da Internare” : “Scontro Francia-Italia? La Francia ha ragione. Vorrei essere governato da Macron. Altra classe. Guarda questi qui di profilo, nemmeno Neanderthal“. Così, in una incontenibile intervista a La Zanzara (Radio24), si esprime il fotografo Oliviero Toscani, che rincara: “Siamo diventati gli stupidi del villaggio globale grazie a questi due partiti che ci governano. Non ci caga più nessuno, non contiamo niente e facciamo ridere i ...

Bankitalia - Interviene anche l'Ue : «Importante preservare l'indipendenza delle istituzioni» : importante preservare l'indipendenza delle Banche centrali e anche delle istituzioni del settore finanziario». Lo dice il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis rispondendo alle ...

Inter - cori contro Napoli anche con il Parma : rischia una nuova squalifica : rischia LA squalifica? - Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, ora c'è il rischio di una nuova squalifica della Curva Nord , la curva degli ultras più accesi della tifoseria nerazzurra, ...

Douglas Costa - ci risiamo! Like social all’Interesse del Manchester United : nuova grana in casa Juventus : A Douglas Costa ‘scappa’ un Like all’interesse del Manchester United nei suoi confronti: in casa Juventus può scoppiare un caso dopo l’incidente e il party degli ultimi giorni Il comportamento di Douglas Costa rischia di diventare un vero e proprio caso nell’ambiente Juventus. Il giocatore brasiliano torna a far parlare di sé per questioni extra-campo. Dopo l’incidente d’auto a Santhià e la conseguente ‘fuga’ al party di Neymar, come se ...

Dopo mesi di silenzio Fausto Brizzi rilascia un’Intervista : “Non sono un santo - ma neanche un orco”. Leggi l’Intervista : Fausto Brizzi, Dopo ben 14 mesi di silenzio da quel servizio delle Iene, in cui varie attrici lo accusavano di molestie sessuali, ha parlato, per la prima volta, in una lunga intervista rilasciata a... L'articolo Dopo mesi di silenzio Fausto Brizzi rilascia un’intervista: “Non sono un santo, ma neanche un orco”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici 18 - è polemica su Marcello Sacchetta : Interviene anche la Pauselli contrariata : Marcello Sacchetta, su Instagram scoppia la polemica per via di una foto Marcello Sacchetta è senz’altro uno dei fiori all’occhiello del cast fisso di Amici, 18 e non solo, perché oltre ad essere un bravissimo ballerino e coreografo è anche bravo alla conduzione, per quanto finora si sia limitato al quotidiano e a poco più. […] L'articolo Amici 18, è polemica su Marcello Sacchetta: interviene anche la Pauselli contrariata ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus impegnata in casa del Sassuolo - sfide esterne anche per Napoli e Inter : Giornata numero 23 per la Serie A di Calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match. Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che ...

Maria De Filippi - Intervistata dal settimanale Oggi - parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’Intervista : Adrian di Adriano Celentano e L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi non possono essere considerati due successi di Mediaset di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi ha benedetto entrambi fra le pagine del... L'articolo Maria De Filippi,intervistata dal settimanale Oggi,parla anche degli ascolti bassi di Adrian e Dell’Isola Dei Famosi. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fmi : Italia rallenta anche per cause Interne - rilievi su quota 100 e reddito cittadinanza : ... Pmi e fiducia delle imprese, è legata sia al generalizzato rallentamento della zona euro " unico imputato a detta del governo giallo-verde " sia a 'maggiori incertezze sul piano delle politica ...

Mauro Icardi ai tifosi : l’Inter si ama sempre - anche quando perde : quando Mauro Icardi dice o scrive qualcosa centra sempre il bersaglio.Stavolta Maurito, forse colpito dai fischi del Meazza piovuti sulla testa dei nerazzurri già durante la partita con il Bologna e dopo la prima sconfitta in casa in Serie A del 2019, ha scelto Instagram, Facebook e Twitter per scrivere un messaggio con tutta probabilità indirizzato ai tifosi.«Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala ...