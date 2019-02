Formula 1 - L' Alfa Romeo debutta a Fiorano

quattroruote

(Di giovedì 14 febbraio 2019) L'Racing ha fatto il proprio debutto in pista a, oggi, per lo shakedown della nuova vettura che parteciperà al Mondiale di1 2019. La livrea definitiva della monoposto sarà svelata lunedì 18 febbraio alle ore 8 e 20 sulla pit-lane del circuito di Barcellona, poco prima del semaforo verde che darà inizio ai test collettivi.Raikkonen al volante. La nuovaha completato il filming day dicon Kimi Raikkonen alla guida. Il team ha scelto di girare con uno schema di colori provvisorio: la macchina era tutta nera e tappezzata di cuori e quadrifogli rossi. Una livrea camouflage che però non ha nascosto del tutto quanto di buono è stato fatto a Hinwil.Una vettura promettente. Il regolamento impone che tutte le squadre debbano essere in grado di costruire autonomamente le proprie vetture, ma le sinergie tra le squadre sono sempre più forti. Così ...