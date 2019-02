Ecco un piccolo trucco per sapere quali video YouTube sono sottotitolati prima ancora di

Kate Middleton e la rivelazione sul piccolo Louis : «Ecco cosa fa il principino...» : Kate Middleton, cuore di mamma. La duchessa di Cambridge avrebbe rivelato alcuni aspetti più intimi della sua vita da mamma e in particolare, le novità sul piccolo Louis. Il piccolo di...

Sea Watch - Ecco i minori a bordo : il più piccolo ha 14 anni - poi 16enni e 17enni Psichiatra : “Loro situazione è devastante” : Quattro di loro, tra cui il più giovane Mamadou – 14 anni, ne compirà 15 ad agosto – vengono dal Senegal, otto dalla Guinea Bissau, uno dal Sudan. Storie diverse con un unico denominatore: sono tutti soli. Sono i 13 minori a bordo della Sea Watch, la nave della ong tedesca ferma davanti a Siracusa cui il governo italiano non permette lo sbarco. Il 25 gennaio la Procura dei minori di Catania aveva chiesto al governo di far sbarcare i ...

Migranti : il più piccolo ha 14 anni - Ecco chi sono i 13 minori sulla Sea watch 3 (2) : (AdnKronos) - E la Procura dei minori, guidata da Caterina Ajello, dopo le prime verifiche ha scritto ai ministri dell’Interno e delle infrastrutture, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, per chiedere “lo sbarco immediato” dei ragazzi. “Atteso che i suddetti minori si trovano in territorio dello Stato

Canale 5 pensiona i film e torna a mordere gli ascolti. RiEcco Le Iene con Nadia Toffa. E Freccero riesuma i big del piccolo schermo : Canale 5 suona la carica. La rete ammiraglia del Biscione mette per il momento in soffitta i film e si prepara a rilanciarsi negli ascolti in prima serata con una settimana intensa. In campo scendono ...

Timor Steffens da piccolo - foto prima-dopo insegnante Amici : Ecco com’è cambiato : foto Timor Steffens di dieci anni fa, ecco com’era il professore di Amici di Maria De Filippi La foto del prima e del dopo di Timor Steffens ha fatto impazzire i fan! Su Instagram è stato travolto da uno tsunami di complimenti. Sì, perché l’insegnante di Amici 2019 bello è adesso e bello era prima, […] L'articolo Timor Steffens da piccolo, foto prima-dopo insegnante Amici: ecco com’è cambiato proviene da Gossip e Tv.

Ecco l’unico gatto al mondo che resta piccolo per tutta la vita : Per molti anni, i gatti a zampa corta sono apparsi in vari luoghi e in momenti diversi. Nel 1944 una stirpe di questi gatti venne identificata nel Regno Unito ma scomparve durante la Seconda Guerra Mondiale. Esemplari simili sono stati visti anche in Russia e in varie zone degli Stati Uniti. Il munchkin, o gatto bassotto, non è un gatto creato attraverso chissà quali mutazioni genetiche, bensì il frutto di una mutazione spontanea. Fin dagli anni ...

Ignazio Moser - piccolo incidente per il fidanzato di Cecilia : Ecco cos’è successo : Ignazio Moser si è infortunato durante la vacanza in montagna piccolo incidente per Ignazio Moser! Avete notato l’assenza sui social network oggi? Bene, il motivo potrebbe essere proprio questo! Dopo una nottata in discoteca con gli amici e la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio non ha più postato nulla su Instagram. I fan si sono un […] L'articolo Ignazio Moser, piccolo incidente per il fidanzato di Cecilia: ecco cos’è ...

La lettera di Babbo Natale col palloncino da LEcco a Reggio Emilia : rintracciato il piccolo mittente : Partito da Lierna, un piccolo borgo in provincia di Lecco, ha viaggiato per 250 chilometri sorvolando la Pianura Padana, il Po e l’autostrada, ha superato il giorno e la notte. È sopravvissuto a nebbia, vento e freddo, forse anche alla pioggia. E alla fine è planato sull’impianto di depurazione delle acque reflue di Iren, a Mancasale, una frazione ...