Conte:questa Europa è a canto del cigno

: L’aula di Strasburgo mentre parla il Presidente del Consiglio Giuseppe #Conte. Questa foto dice tutto. - simonabonafe : L’aula di Strasburgo mentre parla il Presidente del Consiglio Giuseppe #Conte. Questa foto dice tutto. - CarloCalenda : Mi spiace Dino, il tuo voto è importante ma non sono pronto a dire cose che non penso per conquistarlo. Conte non è… - SirDistruggere : 'Conte è un burattino che interpreta bene la parte del capo del Governo' Silvio Berlusconi. È questa la cosa peggi… -

"Mi aspettavo gli attacchi,non prevedevo scompostezza e falsità. Per alcuni parlamentari europei il discorso di martedì sia stato un po'ildel". Così il premier Giuseppein un'intervista al Corriere della Sera "Il mio è un governo che esprime il cambiamento in atto in Italia ed.Per questo mi hanno attaccato. Molti di loro sanno che non saranno rieletti. Sono figli di forze con una vecchia ispirazione.Il nuovo vento li spiazza.Ma dispiace solo che per colpirmi siano ricorsi a falsità".(Di giovedì 14 febbraio 2019)