Caso Manca | i giornali accendono i riflettori sul sottosegretario Gaetti Ora serve

Gabriele Muccino e il Caso dei mancati alimenti al figlio/ Appello del pm contro l'assoluzione del regista : Gabriele Muccino e il caso dei mancati alimenti al figlio. La procura di Ravenna impugna la sentenza di assoluzione del regista: si va in Appello

Dazi - il rapporto Onu : “In Caso di mancata intesa Usa-Cina - Ue può trarne benefici” : Tra i due litiganti il terzo gode. Nel caso della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, il “terzo” è l’Unione europea. O almeno questo è quanto sostiene un rapporto pubblicato lunedì scorso dalle Nazioni Unite secondo il quale – in caso di fallito accordo – non saranno le due superpotenze a trarre beneficio dalle reciproche sanzioni commerciali, bensì il Vecchio Continente e un’altra manciata di paesi. Pechino e Washington ...

Caso Manca - Giancane : ''Nessuna ricostruzione convincente. Riesumare la salma!'' : Io non ho un'idea netta: sono un uomo di scienza e, come tale, mi faccio un'idea sempre e soltanto quando ho elementi oggettivi a disposizione. Ecco, il problema per me è questo: in questa triste ...

Caso Diciotti - il mancato sbarco dei 177 migranti è costato 300mila euro allo Stato : Per i pm della Corte dei Conti del Lazio, che a settembre avevano aperto un fascicolo per appurare l'esistenza o meno di un danno erariale, la vicenda della nave Diciotti sarebbe costata allo Stato ben 300mila euro. Possibile: "Salvini ha in pratica pagato con i soldi pubblici un suo atto di propaganda".Continua a leggere

Brexit - allarme cibo in Caso di mancato accordo : 'Scaffali vuoti senza intesa' : Il teatrino della Brexit riapre il sipario domani alla Camera dei Comuni, con le stesse battute e gli stessi attori in cartellone. A partire da Theresa May, impegnata a destreggiarsi ora fra l'opzione ...

Rienzi : chiederemo sequestro metro B in Caso di mancata sicurezza passeggeri : Roma – Dopo l’ennesimo incidente ai danni di una passeggera della metro B a Roma, trascinata per metri dopo essere rimasta incastrata tra le porte, il Codacons “e’ pronto a chiedere il sequestro dell’intera linea metropolitana, e presenta un esposto in Procura”. Lo comunica in una nota il Codacons. “È di tutta evidenza che i vagoni della metro non possono viaggiare a porte aperte, e i sistemi di ...

Forum - Telefono Rosa contro Melita Cavallo su un Caso di violenza : "Manca di rispetto a tutte le donne" : Si torna a parlare anche oggi dell'aula di tribunale più famosa della televisione italiana, quella di Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli e in onda su Canale5 e Rete4. A finire nell'occhio del ciclone, dopo lo scandalo che ha travolto il giudice Francesco Foti e un avvocato arrestato per riciclaggio e bancarotta, è Melita Cavallo, da pochi mesi nel cast del programma.Nella puntata di mercoledì 23 gennaio 2018 dello ...

Sebastiano Somma : "Mi manca la tv - mi piacerebbe riprendere Un Caso di coscienza" : "Ancora mi riconoscono in tanti, sento un grande affetto intorno a me. Evidentemente ho seminato bene". Sebastiano Somma racconta così in un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il suo rapporto con il pubblico. L'attore, diventato popolare grazie alle serie televisive Rai come Sospetti (2000-2004) e Un caso di coscienza (2003-2013), ammette di sentire la mancanza del piccolo schermo, che in effetti non frequenta più da almeno ...

Caso Koulibaly - l'Uefa prende posizione : 'Mancato rispetto del protocollo antirazzismo' : ROMA - Anche l' Uefa prende posizione sui cori razzisti nei confronti di Koulibaly durante Inter-Napoli del 26 dicembre. 'FIFPro e UEFA condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del ...