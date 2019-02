Alitalia-Fs | Delta e easyJet i partner ma entra anche il Mef

Alitalia : ok Fs a Delta-Easyjet - il Tesoro entrerà nel capitale : Roma, 13 feb., askanews, - Le Fs avviano la trattativa con Delta e Easyjet per costruire la nuova Alitalia e il ministero dell'economia è pronto a entrare nel capitale. È lo scenario che si apre per la compagnia aerea dopo una doppia decisione, una approvata dal consiglio di amministrazione del gruppo ferroviario e l'altra ...

Alitalia - Fs avviano trattativa con Delta e Easyjet : Roma, 13 feb., askanews, - Alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed Easyjet a essere partner industriali delle Fs nell'operazione Alitalia, il consiglio di ...

Salvataggio Alitalia - Tesoro pronto ad entrare nel capitale : negoziato con Delta ed Easyjet : Per il Salvataggio di Alitalia si apre un nuovo e importante capitolo. Dal governo è arrivata la disponibilità a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" con l'ingresso del Tesoro nei capitali societari della compagnia aerea mentre da Fs è arrivato l'ok alla trattativa con Delta Airlines ed Easyjet come partner industriali.Continua a leggere

Alitalia - da CdA FS Italiane "disco verde" per trattative con Delta Air Lines ed easyJet : Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato nella riunione a Roma di oggi mercoledì 13 febbraio, alla luce delle conferme di interesse pervenute da parte di Delta Air Lines ed ...

Nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...

