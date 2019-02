Rissa tra tifosi in centro a Roma | coinvolte 40 persone

Maxi Rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia . I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente tifosi del ...

Domenica In - Anna Tatangelo massacra il giornalista : 'Io trash?' - Rissa da Mara Venier : Alta tensione a Domenica In , nella puntata speciale dall'Ariston che segue il Festival di Sanremo. In studio da Mara Venier , anche Anna Tatangelo che si esibisce con il brano presentato alla ...

Rissa tra famiglie a Vittoria - dodici persone denunciate : Rissa tra famiglie a Vittoria. La Polizia ha fatto piena luce su un episodio avvenuto l'11 gennaio scorso a Vittoria, quando una volante fu chiamata dal Pronto Soccorso del locale Ospedale 'Guzzardi', ...

Rissa tra extracomunitari a Napoli - uomo accoltellato al petto : Un cittadino extracomunitario, non ancora identificato in quanto sprovvisto di documenti, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. L'aggressione, probabilmente al termine di un litigo con un ...

NBA - Los Angeles Lakers : Rissa tra coach Walton e i giocatori dopo il ko con gli Warriors : TORINO - I Los Angeles Lakers non stanno vivendo il momento migliore della stagione. LeBron James è tornato dall'infortunio, ma nella partita contro i Golden State Warriors è rimasto a riposo. Secondo ...

Roma - Rissa in un pub e spari in strada nella notte : grave ragazzo di 20 anni : spari in strada nella notte nel quadrante sud di Roma. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in...