Ricerca | robot sempre più ‘umani’ | da Pisa i segreti per gli scambi di oggetti

Svolta nella Ricerca sulle protesi artificiali : su una donna svedese il primo impianto al mondo stabile e permanente per il controllo di una mano robotica : È una donna svedese la prima beneficiaria al mondo di un impianto transradiale (sotto il gomito) stabile e permanente per il controllo di una mano robotica. In un intervento chirurgico pioneristico, sono stati innestati impianti in titanio nelle due ossa dell’avambraccio della donna (radio e ulna), sfruttando la tecnica dell’osteointegrazione combinata alle interfacce muscolari. L’impianto potrà essere utilizzato nella vita di tutti i giorni e ...

Ricerca di frontiera : dal suono del pensiero ai nuovi robot : Roma, 29 gen., askanews, - 'Spiegare al grande pubblico le nuove frontiere della Ricerca scientifica, dall'intelligenza delle piante al suono del pensiero, dalla neurolinguistica alla parapsicologia, ...

Dei Ricercatori hanno creato un robot ispirato alle piante rampicanti : Un team di ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia di Pontedera (Pisa) ci presenta in questo video il primo viticcio robotico, capace di avvinghiarsi e srotolarsi proprio come fanno le piante rampicanti sui loro supporti. Il prototipo, descritto in questi giorni sulle pagine di Nature Communications, si muove attraverso gli stessi meccanismi dei vegetali reali, e in particolare il flusso e il trasporto dell’acqua al suo ...

Ricerca : cresce il mercato della robotica ospedaliera - 16 - 7 miliardi di dollari entro il 2023 : Il mercato globale della robotica ospedaliera “è in continua crescita e secondo un rapporto di ‘Markets and Markets’ raggiungerà i 16,74 miliardi di dollari entro il 2023, da un valore stimato di 6,46 miliardi di dollari attuali“. L’ambito dei robot in campo medico “è vasto e comprende robot per la chirurgia, robot per la riabilitazione, robot radio-chirurgici non invasivi e robot per l’industria ...

L'algoritmo che dona il tatto ai robot - la Ricerca di due Università italiane : Uno dei settori che si sta sviluppando più velocemente - anche dal punto di vista della ricerca italiana - è quello delle protesi robotiche. Come sanno bene anche i disegnatori, le mani sono tra le ...