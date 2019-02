Voto in Abruzzo | larga vittoria del centro-destra unito a trazione leghista

In Abruzzo un risultato chiaro. Analisi del Voto in 4 punti : Il primo test elettorale del 2019 non ha deluso le aspettative: le elezioni regionali in Abruzzo hanno dato un risultato netto, e che – c'è da scommetterci – avrà ripercussioni non solo sulla politica locale ma anche a livello nazionale. Vediamo perché, in cinque punti. 1. LA PARTECIPAZIONE Nonostante si sia trattato di un voto “isolato”, l'affluenza non è stata troppo bassa. Gli elettori che si sono recati alle urne sono stati il 53,1% degli ...

Voto in Abruzzo : larga vittoria del centro-destra - M5S in forte calo : Marco Marsilio, candidato del centro-destra (Lega compresa) per le elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio secondo le prime proiezioni Swg con il 48,9% e si appresta a diventare il nuovo governatore abruzzese. Nettamente staccati gli altri candidati: Giovanni Legnini del centro-sinistra è al 28,6%, Sara Marcozzi del M5s al 21,2%, un risultato molto lontano dal 40% sfiorato in Abruzzo alle politiche del 2018...

Abruzzo al Voto - affluenza alle 19 al 43% : Urne aperte in Abruzzo dove si vota fino alle 23 di oggi per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente della regione . Sono 1.211.204 gli elettori, di cui 591.635 di sesso ...

Voto in Abruzzo - giù l'affluenza. Salvini twitta : è polemica : In corsa per la poltrona di governatore, dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso , Pd, eletto in Senato, ci sono Marco Marsilio sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica

Voto in Abruzzo - affluenza in calo. Polemica per i tweet di Salvini : In corsa per la poltrona di governatore, dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso , Pd, eletto in Senato, ci sono Marco Marsilio sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica e ...

Elezioni : Abruzzo al Voto per le regionali - ore 12 affluenza 13 - 4% : Si voterà fino alle ore 23 in Abruzzo, dove da questa mattina sono aperte le urne per il rinnovo del consiglio regionale e per l'Elezioni del nuovo presidente della regione.

Abruzzo al Voto - Salvini rompe il silenzio elettorale. Affluenza in calo al 13 - 4 per cento : in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni

Voto in Abruzzo. Affluenza alle 12 al 13 - 4% : Molta attesa per il Voto abruzzese. Si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per la Presidenza della regione. È il primo test elettorale per il governo giallo-verde.

