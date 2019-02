Torino | un uomo occupa il parcheggio riservato e insulta la madre di una bimba disabile

Torino - calmante a paziente per lavorare di meno - l’uomo muore : infermiere accusato di omicidio : All'operatore sanitario contestato il reato di omicidio aggravato. Per gli inquirenti l'infermiere non solo avrebbe somministrato il farmaco senza alcun motivo medico ma avrebbe ostacolato anche i successivi soccorsi dei medici per salvare il paziente non rivelando di aver praticato la puntura.Continua a leggere

Torino - richiedente asilo tenta di uccidere un uomo con un'accetta : aggressore fuggito : Momenti di vero terrore questa mattina intorno a mezzogiorno in via Pietro Micca, a Torino, dove un richiedente asilo ha tentato di uccidere a colpi d'accetta un altro cittadino straniero, quest'ultimo originario della Nigeria. Attualmente si cerca l'autore del vile gesto. La vittima, che non sarebbe in pericolo di vita, ha ricevuto tre o quattro fendenti sulla testa: le sue condizioni, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbero ...

Napoli : bomba esplode all'ingresso della Pizzeria Sorbillo - forse un uomo in moTorino : Ieri notte un boato potentissimo ha rotto il silenzio che avvolgeva la città e il centro storico di Napoli. La causa è stata l'esplosione di un ordigno davanti alla storica Pizzeria Sorbillo Gino. Fortunatamente l'esplosione non ha causato la morte o il ferimento di nessuna persona, anche se al momento dell'esplosione era presente il guardiano notturno che si è salvato grazie alla protezione assicuratagli dai pannelli blindati. Ma l'ingresso ...

Torino - strangola a morte il figlio con il cavetto del computer. Paese sotto choc : «Siamo sconvolti - è un uomo buono» : Ha ucciso il figlio adottivo, strangolandolo con un cavetto del computer, e poi ha chiamato i carabinieri. «Venite a prendermi», ha chiesto, in lacrime, incredulo davanti a ciò che...

Torino - uomo chiama i carabinieri : “Venite a prendermi - ho ucciso mio figlio” : Un dentista in pensione di 70 anni oggi pomeriggio intorno alle 16 ha strangolato il figlio adottivo di 36 anni con un cavo del computer, quindi ha chiamato i carabinieri e si è consegnato confessando il delitto. La vittima soffriva da tempo di forte depressione.Continua a leggere

Roma - agguato davanti a un asilo nido : spari dal moTorino contro un uomo : La vittima, un pregiudicato di 35 anni, colpita in testa da più colpi è gravissima. L'uomo era con la compagna. Avevano appena lasciato due figlie a scuola. Raggi: "Indignata. Salvini ci mandi i poliziotti in più che aveva annunciato"

Roma - esecuzione davanti a un asilo nido : spari dal moTorino contro un uomo : La vittima, pregiudicato di 35 anni, colpito in testa da più colpi è gravissimo. L'uomo era con la compagna, anche lei ferita. Avevano appena lasciato due figlie a scuola. Raggi: "Indignata. Salvini ci mandi i poliziotti in più che aveva annunciato"

Roma - esecuzione davanti a un asilo nido : sul moTorino sparano in testa a un uomo e fuggono : La vittima, pregiudicato di 35 anni, è gravissimo in ospedale. Esplosi almeno tre colpi. L'uomo era con la compagna, anche lei ferita. Avevano appena accompagnato le due figlie a scuola. È successo stamani intorno alle 9 nel quartiere periferico della Magliana. Raggi: "Sono...

Roma - esecuzione davanti a un asilo nido : in due sul moTorino sparano in testa a un uomo e fuggono : La vittima, pregiudicato di 35 anni, è in ospedale gravissima. È successo stamani intorno alle 9 nel quartiere periferico della Magliana

Quincinetto - treno investe e uccide un uomo/ Ultime notizie Torino - circolazione sospesa : Quincinetto, treno investe e uccide un uomo. Ultime notizie Torino, inutili gli immediati soccorsi del 118: circolazione sospesa.

Pirata della strada investe e uccide un pedone a Torino : è caccia all’uomo : L'incidente è avvenuto ieri sera, 31 dicembre, intorno alle 21:15, in strada Castello di Mirafiori, alla periferia meridionale del capoluogo piemontese. La vittima è stata trascinata per una cinquantina di metri.Continua a leggere

ESCLUSIVA- Anastasi : “Torino-Juve partita a parte. Dybala uomo chiave” : ESCLUSIVA Anastasi- La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus. 8 anni in bianconero, 1968-1976, esperienza coronata da 205 presente e 78 gol. Anastasi ha presentato l’imminente derby della Mole, soffermandosi su alcune particolarità, dettagli e curiosità della storica stracittadina. Che partita si aspetta? “Il derby è sempre una partita […] L'articolo ESCLUSIVA- Anastasi: ...