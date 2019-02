Napoli | Hamsik è del Dalian | possibile annuncio in giornata

Napoli - Hamsik e Dalian : nuova frenata : Hamsik e gli addii sfumati all'ultimo secondo Sembra ormai diventata una telenovela quella di Hamsik al Dalian. Quando tutto sembrava volgere alla conclusione, ecco la nuova frenata da parte del ...

Calciomercato Napoli - Hamsik vicinissimo al trasferimento al Dalian : la situazione : Si è nuovamente riaperta la trattativa per il trasferimento di Hamsik al Dalian, da domani ogni ora potrebbe essere quella decisiva Il Dalian fa la spesa in Europa, avvicinandosi sensibilmente a Marek Hamsik. L’operazione per il centrocampista slovacco è al momento in stand-by, prima il club cinese deve definire l’acquisto dal Levante di Emmanuel Boateng, attaccante classe ’96 in procinto di dire sì al suo passaggio in ...

Napoli - Ancelotti : i dilemmi tra pochi gol e caso Hamsik : Deluso, dall'atteggiamento della squadra e dal risultato. Dall'atteggiamento, certo, ma non dal gioco, perché il Napoli visto ieri sera, contro la Fiorentina , è piaciuto a Carlo Ancelotti. L'avrebbe ...

Napoli - Hamsik rivela : “Mi dispiace andare via senza salutare” : Napoli Hamsik – Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità arriverà all’inizio della prossima settimana, ma ieri è stato compiuto il passo decisivo che il Napoli attendeva. Il Dalian Yifang, club della Superlega cinese, ha sottoscritto le clausole contrattuali così come il presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiesto, per proseguire nella trattativa. E cioè […] L'articolo Napoli, Hamsik rivela: “Mi dispiace ...

Napoli – Ancelotti tra ironia e rivelazioni : “Hamsik? L’ho salutato giovedì” : Il commento di Carlo Ancelotti dopo il pareggio di ieri del Napoli contro la Fiorentina: le parole del tecnico Un pareggio che non lascia soddisfatto Carlo Ancelotti, quello di ieri pomeriggio del Napoli contro la Fiorentina. L’allenatore della squadra partenopea ha così commentato l’aspetto tecnico della sfida: “l’unica difficoltà incontrata nel primo tempo è stata l’uscita da dietro, spesso Meret è stato costretto a rinviare ...

Napoli - Ancelotti : 'Risultato ingiusto - c'è ancora la fiammella per lo scudetto. Hamsik? Magari lo rivedrò domani...' : Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: 'Risultato giusto? Non mi sembra… Abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una ...

Napoli - Marek Hamsik sempre più vicino al Dalian (RUMORS) : Ore concitate, queste, per Marek Hamsik, ma non solo. Tutti i tifosi e i simpatizzanti del Napoli, infatti, sono in attesa di notizie ufficiali sulla trattativa tra il club partenopeo e i cinesi del Dalian Yifang dopo il brusco stop che c'era stato mercoledì scorso. Al momento sembra che le parti siano piuttosto vicine, con la società asiatica che sarebbe pronta ad assecondare le richieste del presidente De Laurentiis, versando 20 milioni di ...

Napoli - Hamsik saluta e parte. Ecco la data dell’ufficialità : Napoli Hamsik – Ci siamo, per l’ufficialità, adesso, manca veramente poco. Solo qualche altro giorno e Marek Hamsik, dopo 12 stagioni di azzurro, diventerà un giocatore del Dalian. Dopo l’illusione di qualche ora per i tifosi, con il comunicato del Napoli, adesso il club cinese ha veramente trovato l’accordo con De Laurentiis che può salutare […] L'articolo Napoli, Hamsik saluta e parte. Ecco la data ...

Napoli - Hamsik ha lasciato l'Italia : Marek in volo verso la Slovacchia : Marek Hamsik se ne va. All'alba la partenza del capitano del Napoli dalla sua abitazione di Pinetamare, ha deciso nella notte di attendere a casa sua, in Slovacchia, quelli che saranno gli...

Napoli : passaggio di consegne tra Hamsik e Insigne : passaggio di fascia in casa Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport , Insigne oggi a Firenze sarà capitano per la prima volta dopo il passaggio di consegne con Hamsik , sempre più vicino al trasferimento al Dalian in Cina per 20 milioni di euro pagabili in due ...

Napoli - Hamsik vola in Slovacchia : la prossima settimana si chiude col Dalian : Hamsik non è stato convocato e in giornata - come riporta Sky Sport - volerà in Slovacchia , da dove seguirà probabilmente la gara del Franchi e guarderà il primo Napoli del dopo Marekiaro , a 11 ...

Napoli - questa trattativa s’ha da fare! Hamsik vola a Madrid : Dopo la giornata burrascosa vissuta giovedì 7 febbraio, sembra essersi sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Hamsik al Dalian.Torna il sereno tra il Napoli e il Dalian Yifang. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, qualcosa sembra essersi sbloccato tra le società con la società di De Laurentiis disposta a riaprire la trattativa che dovrebbe portare Hamsik in Cina. Anzi, dopo la mediazione dell’agente dello slovacco la situazione si ...

Napoli - si sblocca la cessione di Hamsik in Cina : visite mediche a Madrid : cessione Hamsik – Sono ore calde in casa Napoli mentre la squadra si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina a tenere banco è anche la questione di mercato relativa al futuro di Hamsik. Il club azzurro sembrava intenzione a far saltare la trattativa per il mancato rispetto di accordi presi precedentemente, adesso la trattativa si è nuovamente sbloccata. Il contratto che legherà lo slovacco alla squadra cinese del ...

Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli : Ancelotti senza Hamsik. Diretta tv - Serie A - : Probabili formazioni Fiorentina Napoli: Diretta tv. Le mosse dei tecnici per gli schieramenti attesi domani al Franchi nella 23giornata di Serie A.