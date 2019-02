In Edicola sul Fatto dell’11 Febbraio : Salvini e B trionfano. Governo più debole : Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del Governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di aggregazione, socializzazione, innovazione, correttezza fiscale, di riqualificazione urbana. Rappresentano per i giovani un punto di ritrovo sicuro, alternativo alla strada, per anziani e famiglie nuovi luoghi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L'attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : "Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : giro

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Febbraio : Scontro al colle – Su Signorini - uomo di Visco : Ai ferri corti “Azzerare Banca d’Italia”. Lo Scontro è anche col colle Minacce – Il capo dello Stato avverte il premier: “Se dite no a Signorini, io intervengo pubblicamente”. Conte insiste: “Non possiamo confermarlo, serve un cambiamento” di Carlo Di Foggia Il Festival di Sanmatteo di Marco Travaglio Lo so, cari lettori, vado contro i miei interessi di direttore e azionista del Fatto. Ma vi invito, per puro spirito altruistico, a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia. Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo scontro, dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Febbraio : Tav - la bufala dei Tir : il traffico più scarso è fra Torino e Lione : L’inchiesta Tav, ultima balla: falso che faccia sparire i camion dalle strade I numeri – Dal Frejus passano 2.100 veicoli al giorno, con le merci destinate al treno. Sono 6mila lungo la vuota e fallimentare BreBeMi di Giorgio Meletti Epuratori, epurate! di Marco Travaglio Ci sia consentito un sommesso, ma pressante invito ai nuovi padroni del vapore giallo-verdi: siete vivamente pregati di censurare, epurare, esiliare, ostracizzare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Febbraio : Mezzo M5S parla come B. : “Il governo non si processa” : Il processo Salvini scappa dalla Giunta: c’è solo la sua “memoria” Il ministro dell’Interno: “Porto uno scritto, meglio così”. Parlerà solo in aula, dove non sono previste domande e c’è la diretta tv di Paola Zanca Golpe è bello di Marco Travaglio Ieri la libera stampa italiana ha stabilito un nuovo record mondiale: non c’era praticamente un titolo di prima pagina che dicesse la verità. Tutte fake news, tutte balle. Falso che il governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Febbraio : Processo Salvini : il M5S pensa a un referendum fra gli iscritti : Aria di crisi Diciotti, il M5S ci (ri)pensa: “Voto online su Salvini” Minacce – Il leghista: “Se mi danno del rompicoglioni le cose si complicano. Il sì al Processo?. Un grave precedente”. Entro domani arriverà la sua difesa in Giunta di Luca De Carolis Dite qualcosa di Marco Travaglio Manca un mese alle primarie congressuali che daranno al Pd, nel primo anniversario della più grave sconfitta della sua storia, un nuovo segretario. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Febbraio : : roberto Fico “Se fossi Salvini mi farei processare dai giudici” Il presidente Cinquestelle della Camera: “Rispetterò qualunque decisione del Senato, ma al suo posto non farei come lui” di Virginia Della Sala Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Maestro/1. “Venezuela, l’appello di Berlusconi per la democrazia: ‘Subito elezioni libere’” (il Giornale, 3.2). Le tv le porta lui. Il Maestro/2. “Inutile ricordare i casi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Febbraio : Nonostante le sollecitazioni del giudice - l’associazione sindacale ha preferito non sporgere querela : In crociera a spese della Uil che salva i capi dal processo Attuale ed ex segretario pagavano gioielli e viaggi coi soldi del sindacato che però decide di non querelare: così il giudizio non può andare avanti di Andrea Ossino C’è un equivoco di Marco Travaglio Aleggere le dichiarazioni dei 5Stelle contrari o perplessi sul via libera al processo per Salvini sul caso Diciotti, si ha l’impressione che non abbiano ancora capito su cosa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Febbraio : Cari 5 stelle - su Salvini non si scherza. La scelta tra salvataggio e legalità : Diciotti Il dilemma Sì o no al “Capitano” Antonio Padellaro Caso perfetto per il Comitato di conciliazione mai insediato La fine è nota. Salvo eventi spiacevoli, e grazie a qualche stratagemma leguleio, i vertici del M5S diranno no all’autorizzazione a procedere contro Salvini. E dunque diranno sì alla sopravvivenza del governo. Non sappiamo ancora con quale procedura dorotea ciò avverrà nella Giunta […] di A cura di Lorenzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Febbraio : Nuova recessione : di chi è la colpa e come se ne esce : Conti pubblici L’Italia torna in recessione. Pil affossato dal calo di consumi e investimenti I dati Istat – Anche nell’ultimo trimestre 2018 il Prodotto interno lordo è calato. Pesano la frenata di Germania ed Eurozona, ma anche le tensioni sul Bilancio di Carlo Di Foggia Sotto il giubbotto niente di Marco Travaglio Non sappiamo ancora se quello dei 177 migranti sulla nave Diciotti fu un sequestro e se Salvini ne risponderà in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Gennaio : Oste - il vino è buono? La società Telt dietro i numeri per difendere l’opera : L’inchiesta Il contro-dossier della Lega è lo studio del costruttore Intrecci – “Non farla costa 24 miliardi”. I dati sono di una ricerca Bocconi pagata 60 mila euro. Gli autori soci di una società consulente di Telt di Carlo Di Foggia La legge è uguale per gli altri di Marco Travaglio Da mesi il Pd ripete che il reddito di cittadinanza è una pacchia per fancazzisti e finti poveri ansiosi di poltrire sul divano a spese dello ...