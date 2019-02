Perché Macron gonfia i muscoli nucleari

Emmanuel Macron - ricatto finanziario all'Italia : titolo di Stato - ecco Perché ci può rovinare : Occhio, perché a furia di tirare la corda oggi e tirarla domani, la corda poi si spezza. Va bene fare gli sbruffoni parlando di Franco Cfa, di Francia colonialista e via andando. Poi, però, il conto può essere ben più salato di un richiamo a Parigi dell'ambasciatore francese a Roma. Già venerdì 8 fe

Al Bano Carrisi - l'attacco brutale a Macron : "Perché bisogna convincere il governo" : Al Bano Carrisi, nelle vesti di imprenditore vinicolo, è un attivo sostenitore del Made in Italy, e da quando ha ricevuto il sostegno del ministro Salvini sull'esportazione in Cina del vino italiano, non le manda certo a dire ai concorrenti francesi. Così, con "parole da ministro", ha lanciato una "

Giuseppe Conte - bomba atomica su Emmanuel Macron : "Perché voi non..." - sfida senza precedenti in pubblico : La sfida di Giuseppe Conte a Emmanuel Macron è clamorosa, perché arriva dal salotto buono di Davos dopo giorni di tensioni senza precedenti. Al debutto al World Economic Forum, il premier italiano chiede ufficialmente alla Francia di rinunciare al proprio seggio nell'Onu per cederlo a un rappresenta

Perché le trame di Merkel e Macron non si realizzeranno facilmente : L'analisi dell'editorialista Guido Salerno Aletta sulle conseguenze del trattato di Aquisgrana firmato da Emmanuel Macron e Angela Merkel "I due Stati approfondiscono l'integrazione delle loro ...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Non si sono mai piaciuti. Sarà stata colpa anche dell'endorsement espresso a suo tempo da Matteo Renzi, ma prima Matteo Salvini e poi Luigi Di Maio hanno manifestato fin dalle prime battute del ...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...

Perché anche il M5s ha scelto di dichiarare "guerra" alla Francia di Macron - e sta usando il franco CFA - : Se la Francia non avesse le colonie africane sarebbe la 15esima forza economia mondiale. Invece è tra le prime grazie a quello che sta combinando in Africa". Per questo "la Ue dovrebbe sanzionare la ...

Emmanuel Macron premia Pierre Moscovici Perché ha bastonato duro l'Italia : Nel 2013, da ministro delle Finanze del socialista François Hollande, Pierre Moscovici, attuale commissario europeo per gli affari economici e monetari, fu obbligato a elemosinare uno spostamento di due anni del termine fissato da Bruxelles per il rispetto dei parametri di bilancio. perché "Moscò",

Francia in deficit - Perché la mossa di Macron è un assist a Salvini : Non è chiaro dove arriveranno i gilet gialli, la protesta anti-tasse che ha messo a ferro e fuoco Parigi per tre settimane di fila. Nell'attesa, però, hanno già centrato un risultato imprevedibile: ...

Francia in deficit - Perché la mossa di Macron è un assist a Salvini : Le proposte economiche del presidente francese, avanzate per frenare l’ira dei gilet gialli, potrebbero gonfiare il deficit fino a una soglia del 3,4%. Uno strappo che va a tutto avvantaggio dei suoi stessi oppositori, forti di un alibi di ferro: «Ora la fa pure Parigi»...

Francia - Emmanuel Macron sfora il 3% con le nuove misure : Perché Bruxelles tace? : Una parola l'ha spesa Pierre Moscovici , commissario Ue per l'Economia, che ha dichiarato che la Commissione 'seguirà con attenzione l'impatto degli annunci fatti dal presidente" Macron sul deficit ...