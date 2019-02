: @GagliardoneS Simone questo è il loro obbiettivo: un Italia piena di risorse e quindi di bonus immigrazione. E noi… - PaolaSimonin : @GagliardoneS Simone questo è il loro obbiettivo: un Italia piena di risorse e quindi di bonus immigrazione. E noi… - TelevideoRai101 : Madrid,in piazza contro premier Sanchez - Ilsaggiopetty : RT @RossellaSelmini: Bene che l’ammucchiata fascista di Madrid sia fallita.Mi piacerebbe però sapere cosa ne pensa @sandrogozi dei suoi ami… -

La destra spagnola inPedro. Almeno 45mila persone hanno manifestato aper chiedere le dimissioni del, considerato un traditore per aver avviato colloqui con i catalani e proposto la nomina di mediatore. L'opposizione ha parlato di resa alle pressioni dei separatisti che hanno fatto sapere di non aver rinunciato all'idea di un nuovo referendum. La protesta giunge a due giorni dal processo davanti alla Corte Suprema per i leader catalani accusati di ribellione dopo il referendum dl 2017.(Di domenica 10 febbraio 2019)