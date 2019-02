: E' mistero su un assassinio a Padova - NotizieIN : E' mistero su un assassinio a Padova - TelevideoRai101 : E' mistero su un assassinio a Padova - ruggiero990 : @giansnoww Questo è il più grande mistero dell'umanità insieme al caso dell'assassinio di JFK. -

Ucciso a coltellate e dato alle fiamme. La vittima è un indiano irregolare di 40 anni che viveva a. Per il delitto, interrogati per ore, ma senza alcuna accusa nei loro confronti, due uomini con permesso di soggiorno: un pachistano di 39 anni e un indiano di 36, quest'ultimo viveva assieme alla vittima al piano terra di un palazzo suddiviso in 40 appartamenti, nel quartiere Arcella della città veneta, tutti abitati da famiglie di varie etnie. Il 112è stato chiamato perché era in corso una lite.L'arma non è stata trovata.(Di lunedì 11 febbraio 2019)