Contratto tempo indeterminato o determinato | quando conviene il licenziamento?

termometropolitico

: @matteosalvinimi Matteo .. fai annullare il decreto dignità da Di Maio.. perché le persone con i contratti a tempo… - misteroby2018 : @matteosalvinimi Matteo .. fai annullare il decreto dignità da Di Maio.. perché le persone con i contratti a tempo… - divant1768 : @ncorrasco Neanche il tempo di RIVINCERE UNA PARTITA che l'ennesima polemica esce fuori come i funghi,ci voleva sol… - il_Conte78 : RT @Lostinata000: la propria connessione dati. Promuovono le scuole professionalizzanti e poi non forniscono loro neanche i fondi per compr… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)ilin base al, come cambia Ormai sono ben pochi i rapporti lavorativi che non comprendono anche un periodo di precarietà contrattuale. Basta citare il caso di molti laureati che, appena terminati gli studi universitari, trovano un posto con. In tanti casi si tratta di persone che per migliorare il proprio trattamento economico o trovare un’occupazione nel settore preferito avrebbero bisogno di frequentare, per esempio, un master o comunque di continuare a studiare.A quel punto, la scelta sarebbe tra mantenere il posto di lavoro precario fino alla scadenza delo licenziarsi per poter proseguire gli studi. Tuttavia, si incorre in sanzioni anticipando la fine del rapporto e, addirittura, si rischia di dover rinunciare all’indennità di ...